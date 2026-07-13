Глави РПЦ Кирила та засновника "Лукойла" Алекперова більше немає в 21-му пакеті санкцій, тому Болгарія готова його підтримати, - МЗС країни

У МЗС Болгарії підтвердили, що із 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії виключено главу РПЦ Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова.

Про це заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 13 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Подробиці

"Застереження Болгарії були враховані, і цих двох осіб більше немає в запропонованому пакеті, тому зі свого боку ми готові підтримати цей пакет", – заявила Петрова.

За її словами, відсутність консенсусу щодо ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії за результатами засідання Комітету постійних представників (Coreper) у неділю, 12 липня, мала місце через застереження інших держав – не Болгарії.

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Застереження інших країн

"Консенсусу не було досягнуто, тому що дві країни, не Болгарія, мають власні застереження, які не були враховані. У нашому випадку наша позиція була врахована, тому ми можемо її підтримати. Також важливий меседж у цій справі полягає в тому, що захист національної позиції не призводить до ізоляції", – зазначила міністерка.

Водна додала, що, зокрема, Греція, має певні застереження в енергетичній сфері, а Австрія – у фінансовій сфері.

"Це приватні справи відповідних країн", – наголосила Петрова.

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Крім того, зазначається, що на вимогу Болгарії із запропонованого санкційного списку 21-го пакета санкцій було вилучено керівника компанії, яка постачає комплектуючі для метро в столиці Болгарії – Софії.

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