Главу РПЦ Кирила та засновника "Лукойла" Алекперова виключили з проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ
Главу РПЦ Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова виключили з проєкту нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.
Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на дипломатичні джерела, обізнані з перебігом дискусій, інформує Цензор.НЕТ.
Поступки на вимогу Болгарії
Зазначається, що главу російської церкви Кирила та засновник "Лукойла" Алекперова виключили із 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти РФ на вимогу Болгарії.
Крім того, стало відомо, що найбільш проблемні питання пакета санкцій вже вирішені: багато в чому, у бік послаблення.
Зокрема:
- заборону на вʼїзд в ЄС російських бойовиків значно скоротять у спектрі застосування;
- пропозицію заборони імпорту в ЄС тріски, минтая та деяких інших видів риби з ЄС виключать з проєкту пакета санкцій взагалі;
- також не буде реалізований план жорстких обмежень щодо скрапленого газу походженням з РФ та відповідного виду танкерів.
Водночас держави-члени ЄС дійшли принципової домовленості щодо необхідності тимчасового замороження цінової стелі на російську нафту на рівні 44,1 долари за баррель.
Серед невирішених питань – ще після попереднього засідання Комітету постійних представників (Coreper) у пʼятницю, 10 липня, стало відомо про те, що Австрія поновила свою вимогу щодо зняття санкційних обмежень та розмороження активів російської інвестиційної компанії Rasperia, яку повʼязують з російським олігархом Олегом Дерипаскою, та яка має мільярдні судові претензії до дочірньої компанії одного з австрійських банків Raiffeisen.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Софія виступить проти нового пакету санкцій Євросоюзу щодо Росії, якщо з обмежень не виключать главу РПЦ Кирила та співзасновника компанії "Лукойл" у Болгарії Вагіта Алекперова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль