Главу РПЦ Кирила та засновника "Лукойла" Алекперова виключили з проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ

Главу РПЦ Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова виключили з проєкту нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на дипломатичні джерела, обізнані з перебігом дискусій, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поступки на вимогу Болгарії

Зазначається, що главу російської церкви Кирила та засновник "Лукойла" Алекперова виключили із 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти РФ на вимогу Болгарії.

Крім того, стало відомо, що найбільш проблемні питання пакета санкцій вже вирішені: багато в чому, у бік послаблення.

Зокрема:

заборону на вʼїзд в ЄС російських бойовиків значно скоротять у спектрі застосування;

пропозицію заборони імпорту в ЄС тріски, минтая та деяких інших видів риби з ЄС виключать з проєкту пакета санкцій взагалі;

також не буде реалізований план жорстких обмежень щодо скрапленого газу походженням з РФ та відповідного виду танкерів.

Водночас держави-члени ЄС дійшли принципової домовленості щодо необхідності тимчасового замороження цінової стелі на російську нафту на рівні 44,1 долари за баррель.

Серед невирішених питань – ще після попереднього засідання Комітету постійних представників (Coreper) у пʼятницю, 10 липня, стало відомо про те, що Австрія поновила свою вимогу щодо зняття санкційних обмежень та розмороження активів російської інвестиційної компанії Rasperia, яку повʼязують з російським олігархом Олегом Дерипаскою, та яка має мільярдні судові претензії до дочірньої компанії одного з австрійських банків Raiffeisen.

Читайте також: Посли ЄС поки не домовилися про 21-й пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Софія виступить проти нового пакету санкцій Євросоюзу щодо Росії, якщо з обмежень не виключать главу РПЦ Кирила та співзасновника компанії "Лукойл" у Болгарії Вагіта Алекперова.

Читайте також: Єврокомісія відкликала грант у €2 млн для Венеціанської бієнале через павільйон РФ