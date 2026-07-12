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Новости Санкции ЕС против России
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Главу РПЦ Кирилла и основателя "Лукойла" Алекперова исключили из проекта 21-го пакета санкций ЕС против РФ, - СМИ

Патриарха Кирилла и основателя "Лукойла" исключили из 21-го пакета санкций

Главу РПЦ Кирилла и основателя российской нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова исключили из проекта нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на дипломатические источники, осведомленные о ходе обсуждений, информирует Цензор.НЕТ.

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Уступки по требованию Болгарии 

Отмечается, что главу Русской православной церкви Кирилла и основателя "Лукойла" Алекперова исключили из 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ по требованию Болгарии.

Кроме того, стало известно, что наиболее проблемные вопросы пакета санкций уже решены: во многом в сторону смягчения.

В частности:

  • запрет на въезд в ЕС российских боевиков значительно сузят в сфере применения;
  • предложение о запрете импорта в ЕС трески, минтая и некоторых других видов рыбы из ЕС исключат из проекта пакета санкций вообще;
  • также не будет реализован план жестких ограничений в отношении сжиженного газа, поступающего из РФ, и соответствующих типов танкеров.

В то же время государства-члены ЕС достигли принципиальной договоренности о необходимости временного замораживания ценового потолка на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель.

Среди нерешенных вопросов - еще после предыдущего заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) в пятницу, 10 июля, стало известно, что Австрия возобновила свое требование о снятии санкционных ограничений и размораживании активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской и которая предъявляет миллиардные судебные иски к дочерней компании одного из австрийских банков Raiffeisen.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София выступит против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России, если из ограничений не исключат главу РПЦ Кирилла и соучредителя компании "Лукойл" в Болгарии Вагита Алекперова.

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Автор: 

Кирилл (1068) россия (98246) санкции (12114) Евросоюз (18313) Лукойл (42)
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Топ комментарии
+9
Це все, що треба знати про наших європейських "партнерів". А не час вже перейти від санкцій до повного ембарго? Але на практиці: одна рука відбирає, а друга дає вдвічі більше.
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12.07.2026 22:17 Ответить
+5
Угу.Таке враження,що дві третини цього ЄС куплені х@йлом,а ще одна третина стоїть в черзі за грошима.
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12.07.2026 22:23 Ответить
+4
Житіє святих і нечестивих
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12.07.2026 22:10 Ответить

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