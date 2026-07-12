Главу РПЦ Кирилла и основателя "Лукойла" Алекперова исключили из проекта 21-го пакета санкций ЕС против РФ, - СМИ
Главу РПЦ Кирилла и основателя российской нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова исключили из проекта нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России.
Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на дипломатические источники, осведомленные о ходе обсуждений, информирует Цензор.НЕТ.
Уступки по требованию Болгарии
Отмечается, что главу Русской православной церкви Кирилла и основателя "Лукойла" Алекперова исключили из 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ по требованию Болгарии.
Кроме того, стало известно, что наиболее проблемные вопросы пакета санкций уже решены: во многом в сторону смягчения.
В частности:
- запрет на въезд в ЕС российских боевиков значительно сузят в сфере применения;
- предложение о запрете импорта в ЕС трески, минтая и некоторых других видов рыбы из ЕС исключат из проекта пакета санкций вообще;
- также не будет реализован план жестких ограничений в отношении сжиженного газа, поступающего из РФ, и соответствующих типов танкеров.
В то же время государства-члены ЕС достигли принципиальной договоренности о необходимости временного замораживания ценового потолка на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель.
Среди нерешенных вопросов - еще после предыдущего заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) в пятницу, 10 июля, стало известно, что Австрия возобновила свое требование о снятии санкционных ограничений и размораживании активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской и которая предъявляет миллиардные судебные иски к дочерней компании одного из австрийских банков Raiffeisen.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София выступит против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России, если из ограничений не исключат главу РПЦ Кирилла и соучредителя компании "Лукойл" в Болгарии Вагита Алекперова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль