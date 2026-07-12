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Еврокомиссия отозвала грант в размере 2 млн евро для Венецианской биеннале из-за павильона РФ

биеннале, венецианская

Еврокомиссия окончательно отменила грант в размере 2 млн евро для Венецианской биеннале после решения возобновить работу российского павильона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своём X написала исполнительный вице-президент Еврокомиссии Генна Вирккунен.

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Решение об отзыве финансирования было принято после того, как стало известно о возобновлении работы российского павильона на Венецианской биеннале.

Еврокомиссия потребовала объяснений

Процедуру отмены гранта Европейская комиссия начала в апреле прошлого года после заявления президента Фонда Биеннале Пьетранджело Буттафуоко о намерении вновь открыть российский павильон на выставке.

Сначала Фонду дали 30 дней, чтобы отказаться от этого решения или предоставить аргументы, которые могли бы остановить процедуру отзыва финансирования. Впоследствии ЕС также запросил официальные разъяснения относительно формата участия России в мероприятии.

ЕС рекомендовал окончательно прекратить финансирование

В настоящее время исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен сообщила, что Европейская комиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по вопросам образования и культуры (EACEA) прекратить предоставление гранта Венецианской биеннале.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку на фоне обострения споров об участии России.

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Топ комментарии
+16
Правильне рішення! Нічого в Європу руцькій мір тягнути!
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12.07.2026 12:51 Ответить
+13
Це дуже добре і дуже вчасно! Тепер МОК, який теж отримує гроші від ЄК, а також спортивні федерації мали б замислитися, чи знімати з кацапів бан.
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12.07.2026 13:14 Ответить
+9
Ще правильніше було би просто заборонити будь-що русскоє.
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12.07.2026 12:57 Ответить

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