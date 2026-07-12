Єврокомісія відкликала грант у €2 млн для Венеціанської бієнале через павільйон РФ

Єврокомісія остаточно скасувала грант у 2 млн євро для Венеціанської бієнале після рішення відновити роботу російського павільйону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Х написала виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен.

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Рішення про відкликання фінансування було ухвалене після того, як стало відомо про відновлення роботи російського павільйону на Венеціанській бієнале.

Єврокомісія вимагала пояснень

Процедуру скасування гранту Європейська комісія розпочала у квітні минулого року після заяви президента Фонду Бієнале П'єтранджело Буттафуоко про намір знову відкрити російський павільйон на виставці.

Спочатку Фонду надали 30 днів, щоб відмовитися від цього рішення або надати аргументи, які могли б зупинити процедуру відкликання фінансування. Згодом ЄС також запросив офіційні роз'яснення щодо формату участі Росії у заході.

ЄС рекомендував остаточно припинити фінансування

Наразі виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен повідомила, що Європейська комісія офіційно рекомендувала Європейському виконавчому агентству з питань освіти та культури (EACEA) припинити надання гранту Венеціанській бієнале.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале подало у відставку на тлі загострення суперечок щодо участі Росії.

Нагадаємо, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.

Своєю чергою Міністерство культури Італії заявило, що рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.

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