Суд ЄС постановив, що заборона RT поширюється і на безкоштовні сайти

Суд Європейського Союзу постановив, що санкційна заборона на поширення контенту російського державного телеканалу RT (Russia Today) поширюється не лише на комерційні платформи, а й на безкоштовні вебсайти, які фінансуються за рахунок пожертв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Радіо Свобода ознайомилось з відповідним рішенням Суду ЄС, ухваленим 2 липня у справі C-67/25 "Трауготт Ікерот".

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Запит щодо роз'яснення надіслав німецький суд

Запит до суду ЄС направив німецький суд, який розглядає кримінальну справу щодо трьох осіб, обвинувачених у багаторазовому поширенні відео німецького RT через відкритий для всіх користувачів сайт.

Німецький суд просив роз’яснити, чи можуть адміністратори такого ресурсу вважатися "операторами" в розумінні санкційного законодавства ЄС, якщо сайт працював безкоштовно та фінансувався виключно за рахунок пожертв користувачів.

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Суд ЄС підтвердив: заборона RT поширюється і на безкоштовні сайти

Суд ЄС дійшов висновку, що комерційний характер діяльності не має значення для застосування заборони. Під поняття "оператор" підпадає будь-яка особа, яка прямо чи опосередковано забезпечує доступ до забороненого контенту, незалежно від того, чи отримує вона прибуток від цієї діяльності.

Крім того, судді наголосили, що для застосування санкцій не має значення ані масштаб поширення матеріалів, ані тривалість трансляції.

У рішенні зазначається, що саме таке широке тлумачення необхідне для досягнення мети санкцій ЄС – недопущення поширення російської пропаганди та захисту громадського порядку і безпеки в Європейському Союзі.

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Європейський Союз заборонив трансляцію RT та інших російських державних медіа в березні 2022 року в межах санкцій, запроваджених у відповідь на російське вторгнення в Україну.