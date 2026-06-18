Наближена до Трампа блогерка заявила, що роками була під впливом пропаганди РФ: Це ніби рожеві окуляри
Впливова американська блогерка Лора Лумер, наближена до Дональда Трампа, визнала, що стала жертвою російської пропаганди та перебувала під її впливом.
Про це розповів журналіст Остап Яриш, передає Цензор.НЕТ.
Російська пропаганда
За її словами, Росія вміло маніпулювала нею та іншими консерваторами у США.
Після десяти років, протягом яких нам постійно розповідали про "російську змову" та "російське втручання" в американські вибори, ми втомилися від теми Росії. Нам набридло, що її звинувачували в усьому, і багато хто з нас почав ставитися до неї із надмірною симпатією. Ми ніби вдягнули рожеві окуляри, бо думали: щоразу, коли хтось згадує Росію, це лише чергова спроба поширити брехню проти Дональда Трампа та консервативного руху. Усіх нас називали російськими ботами. Пам’ятаєте?
І через це ти починав симпатизувати росіянам, бо людей на кшталт мене називали ботами, стверджували, що ми несправжні люди, і що ми були частиною російської кампанії з підтримки Трампа проти Гілларі Клінтон на виборах 2016 року.
Але тепер, коли я чую, як росіяни заявляють: "Ми маємо денацифікувати Україну" або "Ми повинні продовжувати нашу жорстоку війну проти України", водночас позиціонуючи себе як православну християнську державу, хоча насправді вони вбивають сотні тисяч молодих українських християн і підтримують справжніх неонацистів у США, я думаю: "Ого, ми повелися на російську пропаганду". І я сама на неї повелася.
За словами Лумер, вона довго була налаштована проти України й повторювала ці тези, думаючи, що говорить правильні речі.
"Але навіть не усвідомлювала, наскільки сильно мною емоційно маніпулювала пропаганда в інтернеті", - додала вона.
Також вона на мільйонну аудитторію розповіла, як Росія вбиває цивільних та бреше про "українських нацистів" тощо.
Лумер наближена до Трампа
Яриш зазначив, що блогерка спілкується з президентом напряму, зʼявляється в Овальному кабінеті і навіть може радити Трампу щодо кадрових рішень.
Що на неї вплинуло?
На думку журналіста, вдало поєднались кілька факторів.
"Перший — запеклий конфлікт Лумер з консервативними блогерами Кендес Овенс, Такером Карлсоном та іншими, які відкололись від руху МАGА через війну в Ірані та сварку з Трампом. Лумер вже давно звинувачувала їх в неповазі до президента і співпраці з ворогами Ізраїлю.
І тут стається наступне: Кендес Овенс, яку Лора Лумер ненавидить, їде до Росії та виступає на форумі Путіна в Петербурзі. Її активно піарить RT та вся пропагандистська машина Кремля, а взамін Кендес вихваляє велич Росії. Це спрацьовує як додатковий подразник і викликає лише сильнішу критику з боку Лори Лумер", - пояснив Яриш.
Водночас редактор подкасту Лумер в цей час був в Україні з прес-туром.
Він відвідав Одесу та Київ, перебуваючи там під час масованих обстрілів, чув звук шахедів і бачив руйнування житлових будинків, спілкувався з посадовцями, релігійними лідерами, активістами, звичайними людьми.
"І, схоже, цей візит щось таки йому прояснив. Він повернувся до США з чітким розумінням: Україна бореться за цінності, близькі американцям, а Росія намагається стерти її історію та культуру. Кращого часу для цієї поїздки годі й уявити", - додав журналіст.
Тому, на думку Яриша, в України принаймні на якийсь час зʼявився дуже несподіваний і корисний союзник. І цим точно не варто нехтувати.
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Так, Олександр Усик зізнавався, що тривалий час жив під впливом російської пропаганди та транслював її наративи. Під час свого візиту до США він відверто розповів про усвідомлення своїх минулих помилок. [https://champion.com.ua/ukr/boxing/usik-podilivsya-dumkami-pro-rosiysku-propagandu-1076424/ 1, https://sport24.ua/uk/football/news/156228-usik-ziznavsya-shho-buv-pid-vplivom-rosiyskoyi-propagandi-sogodni-rozumiyu-shho-mova-tse-zbroya 2, https://hromadske.ua/svit/265786-usyk-u-ssha-ia-bahato-rokiv-zyv-u-propahandi-dumav-pro-movy-iaka-riznytsia 3]
Основні тези з його заяв:
Питання мови: Боксер зізнався, що довгий час вважав питання мови несуттєвим, повторюючи: "Яка різниця? Ну, ми ж один одного розуміємо". Сьогодні ж він розуміє, що мова є власною ідентичністю та зброєю.
Російська пропаганда: Усик підкреслив, що ця пропаганда є дуже небезпечною і він сам багато років перебував під її впливом, про що повідомив у коментарях.
Усвідомлення історії: Усик наголошує, що Україна та її князі заснували москву, а українці завжди боролися за свою незалежність і право жити так, як хочуть. [https://sport.ua/uk/news/878954-usik-stav-zhertvoyu-rosiyskoi-propagandi-ta-viyshov-iz-zayavoyu-pro-movu 1, https://glavcom.ua/sport/news/usik-viznav-shcho-bahato-rokiv-zhiv-pid-vplivom-propahandi-rosiji-1125469.html 2, https://champion.com.ua/ukr/boxing/usik-podilivsya-dumkami-pro-rosiysku-propagandu-1076424/ 3, https://sport24.ua/uk/football/news/156228-usik-ziznavsya-shho-buv-pid-vplivom-rosiyskoyi-propagandi-sogodni-rozumiyu-shho-mova-tse-zbroya 4]
Більш детально ознайомитися з його роздумами про вплив російських інформаційних впливів можна на порталі https://champion.com.ua/ukr/boxing/usik-podilivsya-dumkami-pro-rosiysku-propagandu-1076424/ Champion.com.ua.
Ось так! І що цікаво, що Усик теж прозрів в США. До чого це?