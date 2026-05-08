1 312 12

Мединського заочно засудили до 10 років тюрми за виправдання війни у російському підручнику

Помічника російського диктатора та одного з авторів антиукраїнського підручника з історії Володимира Мединського заочно засудили до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, переадає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Також засудили Анатолія Торкунова. Разом із Мединським вони були редакторами російського підручника для 11 класу "История. История россии. 1945 год - начало XXI века", виданого у РФ у 2023 році.

Мединський і Торкунов

"Цей підручник став одним з інструментів російської інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях України. Його зміст містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, виправдовує збройну агресію рф, тимчасову окупацію українських територій і формує в учнів викривлене, ідеологічно заангажоване уявлення про події новітньої історії.

Особливу увагу рф спрямовує на дітей - одну з найуразливіших категорій населення на окупованих територіях. Через навчальні матеріали їм нав’язують тези про так звані "братські народи", заперечення самостійності України як держави, "визволення" шляхом так званої "сво" та російську версію війни проти України", - пояснили в Офісі Генпрокурора.

Із 1 вересня 2023 року підручник використовували у навчальному процесі на тимчасово окупованих територіях України - у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим. Також його поширювали на території РФ.

Так у суді довели вину Мединського та Торкунова у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ч. 3 ст. 436-2 КК України - виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників

Шевченківський районний суд міста Києва призначив кожному з них покарання - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

то ж, наступного разу буданга його заарештує, чи буде тиснути руку на переговорах у стамбулі?
08.05.2026
До сраки це заочне засудження. Краще нехай Буданов подарує йому самокат чи пейджер. Рашисти повинні відчувати невідворотнє покарання і срати в штани при слові Україна
08.05.2026
Краще очно на гиляку!!
то ж, наступного разу буданга його заарештує, чи буде тиснути руку на переговорах у стамбулі?
08.05.2026
До сраки це заочне засудження. Краще нехай Буданов подарує йому самокат чи пейджер. Рашисти повинні відчувати невідворотнє покарання і срати в штани при слові Україна
08.05.2026
Для замполіта в радянській армії ГЛАВ ПУР (орган ЦК КПРС) заснував журнал *Агітатор*. Підписка, ясна річ, була обов'язковою. Журнал був тематичний -політика, історія,персоналії,культурно-масова робота тощо. Оскільки батько цього манкурта служив в Лубнах замполітом, юннат Мединський уважно читав усі підшивки. Стиль викладу матеріалу в опусах з історії ясно вказує на методологію 60 років і мнєнія ЦК КПРС.
08.05.2026
Краще очно на гиляку!!
08.05.2026
Заочно можете його навіть побити...
08.05.2026
Тенденція до переписування історії характерна для болотних істориків. Зміна вождя завжди супроводжувалась зміною трактування історії. Не встиг Хрущов з'їхати з кремлівських палат на дачу, як історики сходу переобулись і почався вальс -всьо харашо прекрасная маркіза. В часи Горбачова вплив мокшанців Суслова та Пономарьова щез, з'явилась нова пошесть -недоліки були але вони не суттєві. А тепер Окурок таки завершив *сліяніє наций і народностей* в спільноту рускагаварящіх і їм потрібна нова біблія, і тут манкурт на підхваті.
08.05.2026
Так получается....с преступником переговоры вели?? или то из было "партнеров" куда отправлялась двушечка??А теперь 10 лет...Я уже запутался прям...
08.05.2026
Зелене шапіто, чого не розстріляли?
08.05.2026
прокурорам та суддям видати зарплату заочно,
08.05.2026
А хіба це законно судити психічно хвору людину? У нього ж лишня хромосома.
08.05.2026
Хрен нам, а не ЕС! 10 років за власні політічні переконання!!! Це вже калька з російських законів, а шеф гестапо Мюллер аплодує з того світу.
08.05.2026
 
 