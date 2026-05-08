Мединського заочно засудили до 10 років тюрми за виправдання війни у російському підручнику

Помічника російського диктатора та одного з авторів антиукраїнського підручника з історії Володимира Мединського заочно засудили до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, переадає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Також засудили Анатолія Торкунова. Разом із Мединським вони були редакторами російського підручника для 11 класу "История. История россии. 1945 год - начало XXI века", виданого у РФ у 2023 році.

Мединський і Торкунов

"Цей підручник став одним з інструментів російської інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях України. Його зміст містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, виправдовує збройну агресію рф, тимчасову окупацію українських територій і формує в учнів викривлене, ідеологічно заангажоване уявлення про події новітньої історії.

Особливу увагу рф спрямовує на дітей - одну з найуразливіших категорій населення на окупованих територіях. Через навчальні матеріали їм нав’язують тези про так звані "братські народи", заперечення самостійності України як держави, "визволення" шляхом так званої "сво" та російську версію війни проти України", - пояснили в Офісі Генпрокурора.

Також читайте: Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського, - ЗМІ

Із 1 вересня 2023 року підручник використовували у навчальному процесі на тимчасово окупованих територіях України - у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим. Також його поширювали на території РФ.

Так у суді довели вину Мединського та Торкунова у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ч. 3 ст. 436-2 КК України - виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників

Шевченківський районний суд міста Києва призначив кожному з них покарання - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Путін боїться атак українських дронів. Він слабший, ніж вважає більшість світу, - Цахкна