Мединского заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за оправдание войны в российском учебнике
Помощника российского диктатора и одного из авторов антиукраинского учебника по истории Владимира Мединского заочно приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Также приговорили Анатолия Торкунова. Вместе с Мединским они были редакторами российского учебника для 11 класса "История. История России. 1945 год - начало XXI века", изданного в РФ в 2023 году.
"Этот учебник стал одним из инструментов российской информационной политики на временно оккупированных территориях Украины. Его содержание содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию украинских территорий и формирует у учащихся искаженное, идеологически ангажированное представление о событиях новейшей истории.
Особое внимание РФ уделяет детям - одной из самых уязвимых категорий населения на оккупированных территориях. Через учебные материалы им навязывают тезисы о так называемых "братских народах", отрицание самостоятельности Украины как государства, "освобождение" путем так называемой "сво" и российскую версию войны против Украины", - сказали в Офисе генпрокурора.
С 1 сентября 2023 года учебник использовался в учебном процессе на временно оккупированных территориях Украины - в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Автономной Республике Крым. Также его распространяли на территории РФ.
Так в суде доказали вину Мединского и Торкунова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ч. 3 ст. 436-2 УК Украины - оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и героизация ее участников.
Шевченковский районный суд города Киева назначил каждому из них наказание - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
