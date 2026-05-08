1 306 12

Мединского заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за оправдание войны в российском учебнике

Помощника российского диктатора и одного из авторов антиукраинского учебника по истории Владимира Мединского заочно приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Также приговорили Анатолия Торкунова. Вместе с Мединским они были редакторами российского учебника для 11 класса "История. История России. 1945 год - начало XXI века", изданного в РФ в 2023 году.

Мединский и Торкунов

"Этот учебник стал одним из инструментов российской информационной политики на временно оккупированных территориях Украины. Его содержание содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию украинских территорий и формирует у учащихся искаженное, идеологически ангажированное представление о событиях новейшей истории.

Особое внимание РФ уделяет детям - одной из самых уязвимых категорий населения на оккупированных территориях. Через учебные материалы им навязывают тезисы о так называемых "братских народах", отрицание самостоятельности Украины как государства, "освобождение" путем так называемой "сво" и российскую версию войны против Украины", - сказали в Офисе генпрокурора.

С 1 сентября 2023 года учебник использовался в учебном процессе на временно оккупированных территориях Украины - в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Автономной Республике Крым. Также его распространяли на территории РФ.

Так в суде доказали вину Мединского и Торкунова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ч. 3 ст. 436-2 УК Украины - оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и героизация ее участников.

Шевченковский районный суд города Киева назначил каждому из них наказание - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

то ж, наступного разу буданга його заарештує, чи буде тиснути руку на переговорах у стамбулі?
До сраки це заочне засудження. Краще нехай Буданов подарує йому самокат чи пейджер. Рашисти повинні відчувати невідворотнє покарання і срати в штани при слові Україна
Для замполіта в радянській армії ГЛАВ ПУР (орган ЦК КПРС) заснував журнал *Агітатор*. Підписка, ясна річ, була обов'язковою. Журнал був тематичний -політика, історія,персоналії,культурно-масова робота тощо. Оскільки батько цього манкурта служив в Лубнах замполітом, юннат Мединський уважно читав усі підшивки. Стиль викладу матеріалу в опусах з історії ясно вказує на методологію 60 років і мнєнія ЦК КПРС.
08.05.2026 10:50 Ответить
Краще очно на гиляку!!
Заочно можете його навіть побити...
08.05.2026 11:00 Ответить
Тенденція до переписування історії характерна для болотних істориків. Зміна вождя завжди супроводжувалась зміною трактування історії. Не встиг Хрущов з'їхати з кремлівських палат на дачу, як історики сходу переобулись і почався вальс -всьо харашо прекрасная маркіза. В часи Горбачова вплив мокшанців Суслова та Пономарьова щез, з'явилась нова пошесть -недоліки були але вони не суттєві. А тепер Окурок таки завершив *сліяніє наций і народностей* в спільноту рускагаварящіх і їм потрібна нова біблія, і тут манкурт на підхваті.
08.05.2026 11:02 Ответить
Так получается....с преступником переговоры вели?? или то из было "партнеров" куда отправлялась двушечка??А теперь 10 лет...Я уже запутался прям...
08.05.2026 11:24 Ответить
Зелене шапіто, чого не розстріляли?
08.05.2026 11:34 Ответить
прокурорам та суддям видати зарплату заочно,
08.05.2026 12:24 Ответить
А хіба це законно судити психічно хвору людину? У нього ж лишня хромосома.
08.05.2026 13:47 Ответить
Хрен нам, а не ЕС! 10 років за власні політічні переконання!!! Це вже калька з російських законів, а шеф гестапо Мюллер аплодує з того світу.
08.05.2026 13:48 Ответить
 
 