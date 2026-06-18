Блогер, близкая к Трампу, заявила, что годами находилась под влиянием пропаганды РФ: Это как розовые очки

Влиятельная американская блогер Лора Лумер, близкая к Дональду Трампу, признала, что стала жертвой российской пропаганды и находилась под её влиянием.

Об этом сообщил журналист Остап Яриш, передает Цензор.НЕТ.

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Российская пропаганда

По её словам, Россия умело манипулировала ею и другими консерваторами в США.

После десяти лет, в течение которых нам постоянно рассказывали о "российском заговоре" и "российском вмешательстве" в американские выборы, мы устали от темы России. Нам надоело, что её обвиняли во всём, и многие из нас начали относиться к ней с чрезмерной симпатией. Мы как будто надели розовые очки, потому что думали: каждый раз, когда кто-то упоминает Россию, это лишь очередная попытка распространить ложь против Дональда Трампа и консервативного движения. Всех нас называли российскими ботами. Помните? И из-за этого ты начинал симпатизировать россиянам, потому что таких людей, как я, называли ботами, утверждали, что мы не настоящие люди и что мы были частью российской кампании в поддержку Трампа против Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Но теперь, когда я слышу, как россияне заявляют: "Мы должны денацифицировать Украину" или "Мы должны продолжать нашу жестокую войну против Украины", при этом позиционируя себя как православное христианское государство, хотя на самом деле они убивают сотни тысяч молодых украинских христиан и поддерживают настоящих неонацистов в США, я думаю: "Ого, мы повелись на российскую пропаганду". И я сама на неё повелась.

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По словам Лумер, она долгое время была настроена против Украины и повторяла эти тезисы, думая, что говорит правильные вещи.

"Но даже не осознавала, насколько сильно мной эмоционально манипулировала пропаганда в интернете", — добавила она.

Также она перед миллионной аудиторией рассказала, как Россия убивает мирных жителей и лжет об "украинских нацистах" и т. п.

Лумер близка к Трампу

Яриш отметил, что блогер общается с президентом напрямую, появляется в Овальном кабинете и даже может давать Трампу советы по кадровым решениям.

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Что на неё повлияло?

По мнению журналиста, удачно сошлись несколько факторов.

"Первый — ожесточённый конфликт Лумер с консервативными блогерами Кендес Овенс, Такером Карлсоном и другими, которые откололись от движения MAGA из-за войны в Иране и ссоры с Трампом. Лумер уже давно обвиняла их в неуважении к президенту и сотрудничестве с врагами Израиля.

И вот происходит следующее: Кендес Овенс, которую Лора Лумер ненавидит, едет в Россию и выступает на форуме Путина в Петербурге. Ее активно пиарит RT и вся пропагандистская машина Кремля, а взамен Кендес восхваляет величие России. Это срабатывает как дополнительный раздражитель и вызывает лишь ещё более резкую критику со стороны Лоры Лумер", — пояснил Яриш.

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В то же время редактор подкаста Лумер в это время находился в Украине с пресс-туром.

Он посетил Одессу и Киев, находясь там во время массированных обстрелов, слышал звук шахедов и видел разрушения жилых домов, общался с чиновниками, религиозными лидерами, активистами, обычными людьми.

"И, похоже, этот визит всё-таки кое-что ему прояснил. Он вернулся в США с чётким пониманием: Украина борется за ценности, близкие американцам, а Россия пытается стереть её историю и культуру. Лучшего времени для этой поездки и представить себе нельзя", — добавил журналист.

Поэтому, по мнению Яриша, у Украины, по крайней мере на какое-то время, появился очень неожиданный и полезный союзник. И этим точно не стоит пренебрегать.

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