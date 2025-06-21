Російські ЗМІ, які перебувають під санкціями, досі можуть отримувати прибуток від Facebook, - Politico

Російські ЗМІ, які перебувають у санкційних списках Європейського Союзу через підтримку диктаторського кремлівського режиму, досі є частиною партнерських списків Facebook і можуть отримувати прибутки від реклами.

Про це пише видання Politico з посиланням на дослідження неурядової організації WHAT TO FIX, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що йдеться про участь у партнерській програмі Meta, яка дозволяє монетизувати контент.

У березні 2022 році компанія Meta заблокувала доступ до таких пропагандистських ресурсів як Russia Today і Sputnik на території ЄС у соцмережах Facebook та Instagram. Однак компанія не виключила російські медіа з програми розподілу прибутку від розміщення реклами.

Водночас у Meta заявили, що факт наявності в списку ще не означає автоматичні виплати, і компанія "вживає заходів" проти акаунтів, пов’язаних із підсанкційними структурами.

"Наявність у нашому списку партнерів-видавців сама по собі не є доказом того, що обліковий запис отримав виплати, і будь-яка сторона з цього списку все одно підлягає нашим санкційним обмеженням... Коли ми виявляємо облікові записи, які, як видається, управляються санкціонованими сторонами або від їхнього імені, ми вживаємо проти них заходів",- сказав речник компанії.

