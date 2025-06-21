Российские СМИ, которые находятся под санкциями, до сих пор могут получать прибыль от Facebook, - Politico

Российские СМИ, которые находятся в санкционных списках Европейского Союза из-за поддержки диктаторского кремлевского режима, до сих пор являются частью партнерских списков Facebook и могут получать доходы от рекламы.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на исследование неправительственной организации WHAT TO FIX, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что речь идет об участии в партнерской программе Meta, которая позволяет монетизировать контент.

В марте 2022 года компания Meta заблокировала доступ к таким пропагандистским ресурсам как Russia Today и Sputnik на территории ЕС в соцсетях Facebook и Instagram. Однако компания не исключила российские медиа из программы распределения прибыли от размещения рекламы.

В то же время в Meta заявили, что факт наличия в списке еще не означает автоматические выплаты, и компания "принимает меры" против аккаунтов, связанных с подсанкционными структурами.

"Наличие в нашем списке партнеров-издателей само по себе не является доказательством того, что учетная запись получила выплаты, и любая сторона из этого списка все равно подлежит нашим санкционным ограничениям... Когда мы обнаруживаем учетные записи, которые, как представляется, управляются санкционированными сторонами или от их имени, мы принимаем против них меры",- сказал представитель компании.

