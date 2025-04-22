Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении восьми российских СМИ

Федеральный департамент экономики Швейцарии присоединился к санкциям ЕС в отношении восьми российских СМИ. Ограничения вступят в силу в среду, 23 апреля.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление швейцарского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Восемь организаций были добавлены в Приложение 25, а существующие записи по 158 лицам и организациям в Приложении 8 были обновлены", - сказано в заявлении.

Напомним, что 24 февраля 2025 года в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз принял 16-й пакет санкций против России.

Тогда же в Евросоюзе решили остановить действие лицензий на вещание в ЕС восьми российских СМИ, "которые находятся под постоянным контролем российского руководства" и "сыграли важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних стран и ЕС и его государств-членов". Речь идет о EADaily/Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation, "Красная звезда/ТВЗвезда".

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