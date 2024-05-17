Рада ЄС заборонила трансляцію ще 4 ЗМІ, які поширюють роспропаганду

Рада ЄС вирішила призупинити трансляцію ще чотирьох ЗМІ, які поширюють і підтримують російську пропаганду та агресивну війну проти України. Йдеться про Voice of Europe ("Голос Європи"), "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"Ці засоби масової інформації перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва Російської Федерації та відіграють важливу роль у розгортанні та підтримці агресивної війни Росії проти України та дестабілізації сусідніх країн", - йдеться в повідомленні.

Водночас відповідно до Хартії основоположних прав, ці заходи не перешкоджатимуть вказаним ЗМІ здійснювати свою діяльність на території ЄС, наприклад дослідження та інтерв'ю.

Раніше повідомлялось, що посли ЄС схвалили заборону чотирьох російських пропагандистських ресурсів у Європі

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