Рада ЄС заборонила трансляцію ще 4 ЗМІ, які поширюють роспропаганду
Рада ЄС вирішила призупинити трансляцію ще чотирьох ЗМІ, які поширюють і підтримують російську пропаганду та агресивну війну проти України. Йдеться про Voice of Europe ("Голос Європи"), "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
"Ці засоби масової інформації перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва Російської Федерації та відіграють важливу роль у розгортанні та підтримці агресивної війни Росії проти України та дестабілізації сусідніх країн", - йдеться в повідомленні.
Водночас відповідно до Хартії основоположних прав, ці заходи не перешкоджатимуть вказаним ЗМІ здійснювати свою діяльність на території ЄС, наприклад дослідження та інтерв'ю.
Раніше повідомлялось, що посли ЄС схвалили заборону чотирьох російських пропагандистських ресурсів у Європі
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Ой забула, рашисти гей-гей давно вже оберігають ім"яагента Козира від появи в інформпросторі, ще з часів коли він приручив клована на каблучищах в лосина на каналі Інтер, де воно рулило менше року редакторством...
прошу вибачення у панства
На самому початку існування "єдиний марафон" мав двох опікунів від влади.
Від уряду його менеджерив колишній гендиректор медіахолдингу "1+1" і вже колишній міністр культури https://www.pravda.com.ua/articles/2023/08/9/7414769/index.amp Олександр Ткаченко . На початку повномасштабного російського вторгнення телемарафон мав стати частиною інформаційної політики країни, тому участь Ткаченка була цілком логічною.В Офісі президента головним "марафонцем" був тодішній заступник Андрія Єрмака https://www.pravda.com.ua/podcasts/podkast-klyati-pitannya/2023/01/30/7387180/ Кирило Тимошенко
В ОП пізніше після звільнення Ткаченко, так само не знайшлося однієї людини, яка б перехопила після Тимошенка вплив на медіасферу."Зараз на Банковій усе досить хаотично. Багато що на себе перейняла Даша Зарівна, яка ніби відповідає за медійку тільки Єрмака, але її вплив поширився на весь Офіс. З іншого боку є Діма Литвин. Він пише тексти президентові, але водночас дає йому медіапоради. Ще є Подоляк. Але він все більше закривається в своєму кабінеті і тільки включається в ефіри",- розповідає УП один із впливових членів команди Володимира Зеленського.
ІНФОРМАЦІЙНИМ ПРОСТОРОМ УКРАЇНИ РУЛИТЬ ОСОЛБИСТО АГЕНТ КРЕМЛЯ КОЗИР
https://www.pravda.com.ua/podcasts/podkast-klyati-pitannya/2023/01/30/7387180/
Оманські «інвестори», видно блокують…