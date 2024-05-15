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Посли ЄС схвалили заборону чотирьох російських пропагандистських ресурсів у Європі, - журналіст Йозвяк

Російська пропаганда у ЄС

Посли Євросоюзу погодили рішення про заборону на території усіх країн ЄС доступу до чотирьох інформаційних ресурсів РФ, які Кремль використовує як інструменти пропаганди.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС щойно погодили загальноєвропейську заборону для ресурсів Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" і "Российская газета", - зазначив він.

Раніше вже з’являлися повідомлення, що Єврокомісія хоче внести до санкційного списку інформаційний ресурс Voice of Europe.

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Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія запровадила санкції.

Зазначимо, що "Российская газета" є офіційним друкованим виданням уряду РФ. 

Автор: 

Медведчук (1706) пропаганда (2791) росія (64871) Євросоюз (13306) Йозвяк (157)


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Тільки чотирьох ?

Та кацапських ресурсів в Європі тисячі 😡
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15.05.2024 14:02 Відповісти
Схвалили заборону, все зрозуміло. Потрібна кримінальна відповідальність.
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15.05.2024 14:17 Відповісти
раша як спрут чортів. В яку країну б не приїхав, в якому б готелі не зупинився - всюди є канал з рашатв.. ((
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15.05.2024 14:35 Відповісти
Коли у Європі вже, нарешті, зрозуміють, що забороняти тре не якихось там "чотири ресурси", а усе, що хоч якось пов'язано з кацапнею.
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15.05.2024 21:06 Відповісти
 
 