Посли ЄС схвалили заборону чотирьох російських пропагандистських ресурсів у Європі, - журналіст Йозвяк
Посли Євросоюзу погодили рішення про заборону на території усіх країн ЄС доступу до чотирьох інформаційних ресурсів РФ, які Кремль використовує як інструменти пропаганди.
Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли ЄС щойно погодили загальноєвропейську заборону для ресурсів Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" і "Российская газета", - зазначив він.
Раніше вже з’являлися повідомлення, що Єврокомісія хоче внести до санкційного списку інформаційний ресурс Voice of Europe.
Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія запровадила санкції.
Зазначимо, що "Российская газета" є офіційним друкованим виданням уряду РФ.
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Та кацапських ресурсів в Європі тисячі 😡