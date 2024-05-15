Послы ЕС одобрили запрет на четыре российских пропагандистских ресурса в Европе, - журналист Йозвяк

Послы Евросоюза согласовали решение о запрете на территории всех стран ЕС доступа к четырем информационным ресурсам РФ, которые Кремль использует как инструменты пропаганды.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС только что согласовали общеевропейский запрет для ресурсов Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", - отметил он.

Ранее уже появлялись сообщения, что Еврокомиссия хочет внести в санкционный список информационный ресурс Voice of Europe.

Смотрите: Задержаны соратники Медведчука, работавшие в проекте "Другая Украина", - СБУ. ФОТОрепортаж

Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.

Отметим, что "Российская газета" является официальным печатным изданием правительства РФ.