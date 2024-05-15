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Послы ЕС одобрили запрет на четыре российских пропагандистских ресурса в Европе, - журналист Йозвяк

Російська пропаганда у ЄС

Послы Евросоюза согласовали решение о запрете на территории всех стран ЕС доступа к четырем информационным ресурсам РФ, которые Кремль использует как инструменты пропаганды.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС только что согласовали общеевропейский запрет для ресурсов Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", - отметил он.

Ранее уже появлялись сообщения, что Еврокомиссия хочет внести в санкционный список информационный ресурс Voice of Europe.

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Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.

Отметим, что "Российская газета" является официальным печатным изданием правительства РФ.

Автор: 

Медведчук (1788) пропаганда (3665) россия (95326) Евросоюз (17056) Йозвяк (134)


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Тільки чотирьох ?

Та кацапських ресурсів в Європі тисячі 😡
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15.05.2024 14:02 Ответить
Схвалили заборону, все зрозуміло. Потрібна кримінальна відповідальність.
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15.05.2024 14:17 Ответить
раша як спрут чортів. В яку країну б не приїхав, в якому б готелі не зупинився - всюди є канал з рашатв.. ((
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15.05.2024 14:35 Ответить
Коли у Європі вже, нарешті, зрозуміють, що забороняти тре не якихось там "чотири ресурси", а усе, що хоч якось пов'язано з кацапнею.
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15.05.2024 21:06 Ответить
 
 