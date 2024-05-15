Послы ЕС одобрили запрет на четыре российских пропагандистских ресурса в Европе, - журналист Йозвяк
Послы Евросоюза согласовали решение о запрете на территории всех стран ЕС доступа к четырем информационным ресурсам РФ, которые Кремль использует как инструменты пропаганды.
Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС только что согласовали общеевропейский запрет для ресурсов Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", - отметил он.
Ранее уже появлялись сообщения, что Еврокомиссия хочет внести в санкционный список информационный ресурс Voice of Europe.
Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.
Отметим, что "Российская газета" является официальным печатным изданием правительства РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та кацапських ресурсів в Європі тисячі 😡