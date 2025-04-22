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Швейцарія приєдналася до санкцій Євросоюзу щодо восьми російських ЗМІ

Швейцарія приєдналася до європейських санкцій проти ЗМІ РФ

Федеральний департамент економіки Швейцарії приєднався до санкцій ЄС щодо восьми російських ЗМІ. Обмеження набуть чинності у середу, 23 квітня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву швейцарського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Вісім організацій були додані до Додатку 25, а існуючі записи щодо 158 осіб та організацій у Додатку 8 були оновлені", - сказано у заяві.

Нагадаємо, що 24 лютого 2025 року у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії.

Тоді ж у Євросоюзі вирішили зупинити дію ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ, "які перебувають під постійним контролем російського керівництва" і "відіграли важливу роль у просуванні та підтримці агресивної війни Росії проти України, а також у дестабілізації сусідніх країн і ЄС та його держав-членів". Йдеться про EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation, "Красная звезда / ТВЗвезда".

Читайте також: Рада ЄС заборонила трансляцію ще 4 ЗМІ, які поширюють роспропаганду

Автор: 

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Здається, у Швейцарії нарешті почали розуміти, що таки всерйоз запахло смаженим.
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22.04.2025 17:40 Відповісти
 
 