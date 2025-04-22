Швейцарія приєдналася до санкцій Євросоюзу щодо восьми російських ЗМІ

Федеральний департамент економіки Швейцарії приєднався до санкцій ЄС щодо восьми російських ЗМІ. Обмеження набуть чинності у середу, 23 квітня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву швейцарського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Вісім організацій були додані до Додатку 25, а існуючі записи щодо 158 осіб та організацій у Додатку 8 були оновлені", - сказано у заяві.

Нагадаємо, що 24 лютого 2025 року у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії.

Тоді ж у Євросоюзі вирішили зупинити дію ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ, "які перебувають під постійним контролем російського керівництва" і "відіграли важливу роль у просуванні та підтримці агресивної війни Росії проти України, а також у дестабілізації сусідніх країн і ЄС та його держав-членів". Йдеться про EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation, "Красная звезда / ТВЗвезда".

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