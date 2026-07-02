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Новости Пропаганда РФ Санкции против российских СМИ
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Суд ЕС постановил, что запрет на RT распространяется и на бесплатные сайты

Запрет на RT распространяется на любые сайты, независимо от прибыли

Суд Европейского Союза постановил, что санкционный запрет на распространение контента российского государственного телеканала RT (Russia Today) распространяется не только на коммерческие платформы, но и на бесплатные веб-сайты, финансируемые за счет пожертвований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Радио Свобода" ознакомилась с соответствующим решением Суда ЕС, принятым 2 июля по делу C-67/25 "Трауготт Икерот".

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Запрос о разъяснении направил немецкий суд

Запрос в суд ЕС направил немецкий суд, рассматривающий уголовное дело в отношении трех лиц, обвиняемых в многократном распространении видео немецкого RT через открытый для всех пользователей сайт.

Немецкий суд просил разъяснить, могут ли администраторы такого ресурса считаться "операторами" в понимании санкционного законодательства ЕС, если сайт работал бесплатно и финансировался исключительно за счет пожертвований пользователей.

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Суд ЕС подтвердил: запрет на RT распространяется и на бесплатные сайты

Суд ЕС пришел к выводу, что коммерческий характер деятельности не имеет значения для применения запрета. Под понятие "оператор" подпадает любое лицо, которое прямо или косвенно обеспечивает доступ к запрещенному контенту, независимо от того, получает ли оно прибыль от этой деятельности.

Кроме того, судьи подчеркнули, что для применения санкций не имеет значения ни масштаб распространения материалов, ни продолжительность трансляции.

В решении отмечается, что именно такое широкое толкование необходимо для достижения цели санкций ЕС — недопущения распространения российской пропаганды и защиты общественного порядка и безопасности в Европейском Союзе.

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Европейский Союз запретил трансляцию RT и других российских государственных СМИ в марте 2022 года в рамках санкций, введенных в ответ на российское вторжение в Украину.

Автор: 

суд (24754) RT (28)
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