Суд ЕС постановил, что запрет на RT распространяется и на бесплатные сайты
Суд Европейского Союза постановил, что санкционный запрет на распространение контента российского государственного телеканала RT (Russia Today) распространяется не только на коммерческие платформы, но и на бесплатные веб-сайты, финансируемые за счет пожертвований.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "Радио Свобода" ознакомилась с соответствующим решением Суда ЕС, принятым 2 июля по делу C-67/25 "Трауготт Икерот".
Запрос о разъяснении направил немецкий суд
Запрос в суд ЕС направил немецкий суд, рассматривающий уголовное дело в отношении трех лиц, обвиняемых в многократном распространении видео немецкого RT через открытый для всех пользователей сайт.
Немецкий суд просил разъяснить, могут ли администраторы такого ресурса считаться "операторами" в понимании санкционного законодательства ЕС, если сайт работал бесплатно и финансировался исключительно за счет пожертвований пользователей.
Суд ЕС подтвердил: запрет на RT распространяется и на бесплатные сайты
Суд ЕС пришел к выводу, что коммерческий характер деятельности не имеет значения для применения запрета. Под понятие "оператор" подпадает любое лицо, которое прямо или косвенно обеспечивает доступ к запрещенному контенту, независимо от того, получает ли оно прибыль от этой деятельности.
Кроме того, судьи подчеркнули, что для применения санкций не имеет значения ни масштаб распространения материалов, ни продолжительность трансляции.
В решении отмечается, что именно такое широкое толкование необходимо для достижения цели санкций ЕС — недопущения распространения российской пропаганды и защиты общественного порядка и безопасности в Европейском Союзе.
Европейский Союз запретил трансляцию RT и других российских государственных СМИ в марте 2022 года в рамках санкций, введенных в ответ на российское вторжение в Украину.
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