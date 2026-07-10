Болгария не будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС против России, - глава Минобороны Стоянов

Глава Минобороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что его страна не будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС против РФ и Беларуси, несмотря на то, что у нее есть ряд оговорок относительно конкретных мер, включенных в перечень ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.

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Правительство Болгарии утвердило официальную позицию по новому пакету санкций. Там подтвердили, что и в дальнейшем будут выдвигать возражения по ряду вопросов, однако не воспользуются своим правом вето.

Так, Болгария по-прежнему выступает против возможного включения российского патриарха Кирилла в санкционный список ЕС. В Софии считают, что такой шаг не окажет ощутимого экономического или финансового влияния на Россию и не поможет приблизить окончание войны против Украины.

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Кроме того, там не поддерживают предложенные санкции в отношении действующего акционера российского нефтяного гиганта "Лукойл" Вагита Алекперова. По мнению болгарской стороны, ограничения в его отношении могут иметь серьезные последствия для компаний группы "Лукойл", которые важны для экономики страны.

Еще одним спорным вопросом являются санкционные меры, которые могут повлиять на работу софийского метро. Правительство не раскрыло подробностей, однако, по имеющейся информации, София опасается возможных проблем с техническим обслуживанием поездов, если под санкциями останутся отдельные компании, связанные с Россией.

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Что этому предшествовало?

Франция и Италия обеспокоены новыми санкционными предложениями ЕС в отношении России, в частности запретом на въезд бывшим военным и изменениями в нефтяной политике.

По данным СМИ, ЕС может смягчить запрет на въезд для участников войны со стороны РФ.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София выступит против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России, если из ограничений не будут исключены глава РПЦ Кирилл и соучредитель компании "Лукойл" в Болгарии Вагит Алекперов.

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