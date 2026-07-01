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Болгария не поддержала попытку пророссийской партии расторгнуть соглашение о безопасности с Украиной, - СМИ

В Болгарии отклонили попытку пророссийской партии отменить соглашение о безопасности с Украиной

Парламент Болгарии отклонил законопроект пророссийской партии "Возрождение", который предусматривал отмену 10-летнего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Болгарией и Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bulgarian News Agency.

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Законопроект не набрал поддержки

За отмену соглашения проголосовали лишь 10 депутатов. Против выступили 160 парламентариев, еще 14 воздержались.

Перед голосованием депутат от правящей партии "Прогрессивная Болгария" Сильвия Христова заявила, что ее политическая сила не поддержит законопроект, сославшись на решение Конституционного суда. Оно гласит, что парламент не должен вмешиваться в полномочия правительства.

Пророссийская партия критиковала правительство

Представитель партии "Возрождение" Георгий Георгиев заявил, что отказ от расторжения соглашения якобы противоречит предвыборным заявлениям действующего премьер-министра Румена Радева. Также в партии настаивали, что подобные решения должен принимать парламент, а не временное правительство.

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