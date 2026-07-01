Парламент Болгарії не підтримав спробу проросійської партії розірвати безпекову угоду з Україною, - ЗМІ

Парламент Болгарії відхилив законопроєкт проросійської партії "Відродження", який передбачав скасування 10-річної угоди про співробітництво у сфері безпеки між Болгарією та Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bulgarian News Agency.

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Законопроєкт не набрав підтримки

За скасування угоди проголосували лише 10 депутатів. Проти виступили 160 парламентаріїв, ще 14 утрималися.

Перед голосуванням депутатка від правлячої партії "Прогресивна Болгарія" Сільвія Христова заявила, що її політична сила не підтримуватиме законопроєкт, посилаючись на рішення Конституційного суду. Воно визначає, що парламент не повинен втручатися у повноваження уряду.

Проросійська партія критикувала уряд

Представник партії "Відродження" Георгій Георгієв заявив, що відмова від скасування угоди нібито суперечить передвиборчим заявам чинного прем'єр-міністра Румена Радева. Також у партії наполягали, що подібні рішення має ухвалювати парламент, а не тимчасовий уряд.

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