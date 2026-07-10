Болгарія не блокуватиме 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - глава Міноборони Стоянов

Глава Міноборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що його країна не блокуватиме 21-й пакет санкції ЄС проти РФ та Білорусі, попри те, що має низку застережень щодо конкретних заходів, включених до переліку обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinite.

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Подробиці

Уряд Болгарії затвердив офіційну позицію щодо нового пакету санкцій. Там підтвердили, що й надалі висуватимуть заперечення щодо низки питань, проте не скористаються своїм правом вето.

Так, Болгарія і надалі виступає проти можливого внесення російського патріарха Кирила до санкційного списку ЄС. У Софії вважають, що такий крок не матиме відчутного економічного чи фінансового впливу на Росію та не допоможе наблизити завершення війни проти України.

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Також там не підтримують запропоновані санкції щодо чинного акціонера російського нафтового гіганта "Лукойл" Вагіта Алекперова. На думку болгарської сторони, обмеження проти нього можуть мати серйозні наслідки для компаній групи "Лукойл", які є важливими для економіки країни.

Ще одним спірним питанням є санкційні заходи, що можуть вплинути на роботу софійського метро. Уряд не розкрив подробиць, однак, за наявною інформацією, Софія побоюється можливих проблем із технічним обслуговуванням поїздів, якщо під санкціями залишаться окремі компанії, пов’язані з Росією.

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Що передувало?

Франція та Італія занепокоєні новими санкційними пропозиціями ЄС щодо Росії, зокрема забороною в’їзду колишнім військовим та змінами у нафтовій політиці.

За даними ЗМІ, ЄС може пом’якшити заборону на в’їзд для учасників війни РФ.

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Софія виступить проти нового пакету санкцій Євросоюзу щодо Росії, якщо з обмежень не виключать главу РПЦ Кирила та співзасновника компанії "Лукойл" у Болгарії Вагіта Алекперова.

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