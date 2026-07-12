Послы ЕС пока не пришли к соглашению по 21-му пакету санкций против РФ, - СМИ
В воскресенье, 12 июля, на внеочередном заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) послы стран Евросоюза не смогли прийти к соглашению по поводу содержания нового, 21-го пакета санкций ЕС против России. Обсуждение пакета продолжится 13 июля на уровне министров иностранных дел ЕС.
Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.
Воскресные переговоры
Отмечается, что послам стран ЕС в Брюсселе не удалось прийти к соглашению по 21-му пакету санкций Евросоюза против России, это попытаются сделать главы МИД ЕС 13 июля.
"Комитет сегодня не смог принять 21-й пакет санкций против России, несмотря на то, что был достигнут значительный прогресс", - рассказал один из собеседников "ЕП".
Рассмотрение спорных вопросов продолжится в понедельник, 13 июля, во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, в котором принимают участие главы МИД стран ЕС.
Что этому предшествовало?
- Франция и Италия обеспокоены новыми санкционными предложениями ЕС в отношении России, в частности запретом на въезд бывшим военным и изменениями в нефтяной политике.
- По данным СМИ, ЕС может смягчить запрет на въезд для участников войны со стороны РФ.
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