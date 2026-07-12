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Новости Санкции ЕС против России
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Послы ЕС пока не пришли к соглашению по 21-му пакету санкций против РФ, - СМИ

Украина, ЕС

В воскресенье, 12 июля, на внеочередном заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) послы стран Евросоюза не смогли прийти к соглашению по поводу содержания нового, 21-го пакета санкций ЕС против России. Обсуждение пакета продолжится 13 июля на уровне министров иностранных дел ЕС.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

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Воскресные переговоры

Отмечается, что послам стран ЕС в Брюсселе не удалось прийти к соглашению по 21-му пакету санкций Евросоюза против России, это попытаются сделать главы МИД ЕС 13 июля.

"Комитет сегодня не смог принять 21-й пакет санкций против России, несмотря на то, что был достигнут значительный прогресс", - рассказал один из собеседников "ЕП".

Рассмотрение спорных вопросов продолжится в понедельник, 13 июля, во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, в котором принимают участие главы МИД стран ЕС.

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Что этому предшествовало?

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