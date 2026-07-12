Посли ЄС поки не домовилися про 21-й пакет санкцій проти РФ, - ЗМІ

У неділю, 12 липня, на позачерговому засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) посли держав Євросоюзу не змогли дійти згоди щодо змісту нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Обговорення пакета продовжиться 13 липня на рівні міністрів закордонних справ ЄС.

Про це пише "ЄП" з посиланням на кількох дипломатів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Недільні переговори

Зазначається, що послам держав ЄС у Брюсселі не вдалося дійти згоди щодо 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, це спробують зробити глави МЗС ЄС 13 липня.

"Coreper сьогодні не зміг ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії, незважаючи на те, що було досягнуто значного прогресу", – розповів один із співрозмовників "ЄП".

Розгляд проблемних питань продовжиться у понеділок, 13 липня, під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі, у якому беруть участь глави МЗС ЄС.

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Що передувало?

Франція та Італія занепокоєні новими санкційними пропозиціями ЄС щодо Росії, зокрема забороною в’їзду колишнім військовим та змінами у нафтовій політиці.

За даними ЗМІ, ЄС може пом’якшити заборону на в’їзд для учасників війни РФ.

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