Глава РПЦ Кирилл и основатель "Лукойла" Алекперов больше не фигурируют в 21-м пакете санкций, поэтому Болгария готова его поддержать, - МИД страны
В МИД Болгарии подтвердили, что из 21-го пакета санкций Евросоюза против России исключены глава РПЦ Кирилл и основатель российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.
Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 13 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
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"Оговорки Болгарии были учтены, и этих двух лиц больше нет в предложенном пакете, поэтому со своей стороны мы готовы поддержать этот пакет", - заявила Петрова.
По её словам, отсутствие консенсуса по принятию 21-го пакета санкций ЕС против России по итогам заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) в воскресенье, 12 июля, произошло из-за оговорок других государств - а не Болгарии.
Оговорки других стран
"Консенсус не был достигнут, потому что две страны, не включая Болгарию, имеют собственные оговорки, которые не были учтены. В нашем случае наша позиция была учтена, поэтому мы можем ее поддержать. Также важный посыл в этом вопросе заключается в том, что защита национальной позиции не приводит к изоляции", - отметила министр.
Она добавила, что, в частности, Греция имеет определенные оговорки в энергетической сфере, а Австрия - в финансовой.
"Это внутренние дела соответствующих стран", - подчеркнула Петрова.
Кроме того, отмечается, что по требованию Болгарии из предложенного санкционного списка 21-го пакета санкций был исключен руководитель компании, поставляющей комплектующие для метро в столице Болгарии – Софии.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София выступит против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России, если из ограничений не исключат главу РПЦ Кирилла и соучредителя компании "Лукойл" в Болгарии Вагита Алекперова.
- Позже СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщали, что глава РПЦ Кирилл и основатель российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов были исключены из проекта 21-го пакета санкций Евросоюза против России.
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