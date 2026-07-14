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Новости Санкции ЕС против России
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ЕС ввел санкции против лиц, причастных к пыткам украинских пленных

Совет ЕС наложил санкции на лиц, причастных к преступлениям против украинских пленных

Совет ЕС ввел санкции в отношении 15 человек и одной организации, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц, в частности в связи с преступлениями в Оленевке и СИЗО Таганрога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

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Санкции за преступления в Оленевке

В санкционный список ЕС вошел первый заместитель начальника колонии в Оленевке Дмитрий Неелов, которого считают причастным к пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц, а также к массовому убийству пленных в ночь с 28 на 29 июля 2022 года.

Ограничения также введены в отношении других сотрудников колонии, причастных к жестокому обращению с пленными.

Пытки в российских колониях и действия ФСБ

Под санкции попал начальник охраны колонии №7 в Пакино Алексей Хавецкий, которого обвиняют в организации систематических пыток, избиений, сексуального насилия и голодания украинских пленных.

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В список также внесли сотрудника ФСБ Яна Заневского, причастного к незаконным задержаниям и пыткам гражданских лиц на оккупированных территориях Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

СИЗО в Таганроге и колония №10

ЕС ввел санкции против СИЗО-2 в Таганроге, где содержались украинские военнопленные и гражданские лица. По данным Евросоюза, именно там после года заключения и пыток погибла журналистка Виктория Рощина.

Отдельно под санкции попали начальник колонии №10 в селе Ударный Александр Гнутов, пятеро его заместителей и начальница медицинской части Галина Мокшанова. Бывшие пленные сообщали о избиениях, ударах током, сексуальном насилии, имитации казней, неоказании медицинской помощи и содержании гражданских лиц без суда.

Какие ограничения введены

Все фигуранты санкционных списков подлежат:

  • замораживанию активов;
  • запрету на получение средств от граждан и компаний ЕС;
  • запрету на въезд и транзит по территории стран Евросоюза.

ЕС также призвал обеспечить Международному комитету Красного Креста и другим независимым наблюдателям беспрепятственный доступ к украинским пленным и привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности.

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