Заочно сообщено о подозрении двум тюремщикам из Владимирской области РФ, которые пытали наших пленных
Служба безопасности зафиксировала военные преступления ещё двух рашистов, причастных к пыткам украинских военнопленных в российской "исправительной колонии № 7 по Владимирской области".
Речь идет о Вячеславе Черданцеве — медицинском работнике тюрьмы — и Ярославе Кирилове — осуждённом, который отбывает там наказание и сотрудничает с администрацией режимного объекта, пишет Цензор.НЕТ.
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С начала полномасштабной войны фигуранты регулярно подвергают пыткам украинских защитников.
Согласно материалам дела, Черданцев сознательно лишал незаконно заключенных украинцев необходимой медицинской помощи, даже после получения ими тяжелых травм в результате жестоких пыток со стороны рашистов.
Кроме того, медик не обеспечивал военнопленных с инфекционными заболеваниями необходимыми лекарствами и лечением, а также умышленно содержал больных заключенных вместе со здоровыми.
В то же время Кириллов вместе со спецназовцами и охранниками колонии участвовал в "коллективных" избиениях украинских пленных.
По указанию администрации тюрьмы фигурант содержал потерпевших в камерах с нечеловеческими условиями, оставляя их без еды и теплой одежды в холодное время года.
Как выяснило расследование, злоумышленники действовали по предварительному сговору с заместителем начальника колонии по безопасности и оперативной работе — Алексеем Хавецким и оперуполномоченным — Григорием Швецовым.
Напомним, ранее СБУ уже заочно сообщила им о подозрении в пытках украинских пленных.
Установлено, что такие действия рашистов грубо нарушают требования статей 13, 14, 17, 25, 26, 29, 30 и 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
На основании собранных доказательств, в частности показаний свидетелей и материалов, собранных журналистами проекта "Схемы", следователи СБУ заочно сообщили Черданцеву и Кирилову о подозрении. Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности.
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