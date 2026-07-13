Заочно повідомлнено про підозру двом тюремникам із Володимирської області РФ, які катували наших полонених

Служба безпеки задокументувала воєнні злочини ще двох рашистів, причетних до катувань українських військовополонених у російській "виправній колонії № 7 по Володимирській області".

Йдеться про В’ячеслава Черданцева – медпрацівника тюрми та Ярослава Кірілова – засудженого, який відбуває там покарання та співпрацює з адміністрацією режимного об’єкта, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Від початку повномасштабної війни фігуранти вчиняють регулярні тортури над українськими захисниками.

За матеріалами справи, Черданцев свідомо залишав незаконно ув’язнених українців без необхідної медичної допомоги, навіть після отриманих тяжких травм внаслідок жорстоких катувань рашистами.

Крім цього, медик не забезпечував військовополонених з інфекційними захворюваннями потрібними медикаментами і лікуванням, а також навмисно утримував хворих ув’язнених разом із здоровими.

Водночас Кірілов разом із спецпризначенцями та охоронцями колонії брав участь у "колективних" побиттях українських полонених.

За вказівкою адміністрації тюрми фігурант тримав потерпілих у камерах із нелюдськими умовами, залишаючи їх без їжі й теплого одягу в холодну пору року.

Як з’ясувало розслідування, зловмисники діяли за попередньою змовою із заступником начальника колонії з безпеки та оперативної роботи – Олексієм Хавецьким та оперуповноваженим – Григорієм Швєцовим.

Нагадаємо, раніше СБУ вже повідомила їм заочно про підозру за катування українських полонених.

Встановлено, що такі дії рашистів грубо порушують вимоги статей 13, 14, 17, 25, 26, 29, 30 та 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

На підставі зібраних доказів, зокрема показів свідків та матеріалів, зібраних журналістами проєкту "Схеми", слідчі СБУ заочно повідомила Черданцеву та Кірілову про підозру. Тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності.

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