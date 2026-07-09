Ідентифіковано російського ката-медика, який знущався з українських бранців у колонії в РФ, - ЗМІ

Журналісти встановили особу лікаря на прізвисько "Коновал" у колонії №7 у селищі Пакіно Володимирської області РФ, який знущався з українських полонених. В’ячеслав Черданцев влаштовував принизливі роздягання бранців, змушував їх імітувати акти сексуального характеру, а ненадання ним медичної допомоги спровокувало епідемію корости та призвело до самогубства 23-річного морпіха Павла Польового.

Про це йдеться у новому розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

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Знущання та доведення до самогубства: свідчення полонених

Журналісти опитали 50 українських військовослужбовців, які повернулися з колонії у період з 2024 року по травень 2026-го.

Колишні бранці розповіли, що медик Черданцев регулярно супроводжував огляди бранців сексуальними погрозами, змушував їх годинами перебувати без одягу та імітувати статеві акти. Через повну відмову адміністрації лікувати людей, влітку 2023 року в Пакіно спалахнула тотальна епідемія корости (паразитарне захворювання шкіри - ред.), яка охопила всі корпуси з українцями.

Свідчення колишніх полонених про "Коновала"

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Саме "Коновал", як встановили журналісти, проігнорував благання про допомогу для 23-річного морпіха 36-ї ОБрМП Павла Польового. Не витримавши постійних тортур та за відсутності медичної допомоги, молодий український воїн наклав на себе руки в ніч на 30 травня 2023 року.

Фото: Павло Польовий Схеми

Біографія ката та його поплічників

За допомогою свідчень журналісти зібрали портрет "Коновала" –– це чоловік близько 50 років, без бороди і вусів, коротко стрижений або навіть лисий, високий, крупний, має дещо розкосі очі. І ще одна важлива зачіпка –– це ім’я В’ячеслав, яке чули деякі бранці, йдеться у розслідуванні.

Він мав декілька прізвиськ, але найчастіше його називали "Коновалом" (історично "коновалами" називали ветеринарів, зараз також використовують як прізвисько для некваліфікованого лікаря – ред.).

В’ячеслав Черданцев

Шляхом аналізу баз даних та завдяки допомозі проєкту KibOrg, розслідувачі отримали списки персоналу МСЧ-33 ФСВП РФ і верифікували Черданцева:

Походження: 48 років, уродженець Киргизстану. У 2006 році працював фельдшером у киргизькій дитячій колонії, де його кабінет також світився запущеністю дітей та антисанітарією.

Кар'єра у РФ: У 2013 переїхав до Росії, у 2014 отримав паспорт РФ, а з 2015 року офіційно працевлаштований у ВК-7 у Пакіно, що підтверджено витягами про його доходи аж до 2025 року. У телефонних книгах колег він підписаний як "Фельдшер Черданцев Вячеслав Николаевич Мч".

В’ячеслав Черданцев

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Поплічник ката

Слідство з'ясувало, що Черданцеву під час знущань допомагав так званий "днювальний" колонії — 29-річний російський зек Ярослав Кириллов ("Ярік"), засуджений на 8,5 років за збут наркотиків, який отримував від адміністрації офіційну зарплату за нагляд та побиття українців. Також ідентифіковано керівника медчастини Андрія Левшина.

Ярослав Кириллов

Журналісти публікують і керівників колонії за період з 2022 по 2026 роки, з іменами та фото.











В Офісі Генерального прокурора журналістам повідомили, що загалом з середини травня 2026 року з Пакіно вдалося вирвати 259 військових та 3 цивільних. Робота з притягнення наглядачів до відповідальності триває: раніше, у 2025 році, заочні підозри у катуваннях та зґвалтуваннях вже отримали топкерівники цієї ж установи — Олексій Хавецький та Григорій Швєцов.

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