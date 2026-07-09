Идентифицирован российский палач-медик, издевавшийся над украинскими пленными в колонии в РФ, — СМИ

Журналисты установили личность врача по прозвищу "Коновал" в колонии №7 в поселке Пакино Владимирской области РФ, который издевался над украинскими пленными. Вячеслав Черданцев устраивал унизительные досмотры пленных, заставлял их имитировать действия сексуального характера, а отказ им в оказании медицинской помощи спровоцировал эпидемию чесотки и привел к самоубийству 23-летнего морпеха Павла Полевого.

Об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.

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Издевательства и доведение до самоубийства: показания пленных

Журналисты опросили 50 украинских военнослужащих, вернувшихся из колонии в период с 2024 года по май 2026-го.

Бывшие пленники рассказали, что медик Черданцев регулярно сопровождал осмотры пленников сексуальными угрозами, заставлял их часами находиться без одежды и имитировать половые акты. Из-за полного отказа администрации лечить людей летом 2023 года в Пакино разразилась тотальная эпидемия чесотки (паразитарное заболевание кожи. — Ред.), охватившая все корпуса с украинцами.

Показания бывших пленных о "Коновале"

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Именно "Коновал", как установили журналисты, проигнорировал мольбы о помощи для 23-летнего морпеха 36-й ОБрМП Павла Полевого. Не выдержав постоянных пыток и в отсутствие медицинской помощи, молодой украинский воин покончил с собой в ночь на 30 мая 2023 года.

Фото: Павел Полевой Схемы

Биография палача и его пособников

С помощью свидетельств журналисты составили портрет "Коновала" — это мужчина около 50 лет, без бороды и усов, с короткой стрижкой или даже лысый, высокий, крупный, с немного раскосыми глазами. И еще одна важная зацепка — это имя Вячеслав, которое слышали некоторые пленники, говорится в расследовании.

У него было несколько прозвищ, но чаще всего его называли "Коновалом" (исторически "коновалами" называли ветеринаров, сейчас это слово также используется как прозвище для неквалифицированного врача. — Ред.).

Вячеслав Черданцев

Путем анализа баз данных и благодаря помощи проекта KibOrg расследователи получили списки персонала МСЧ-33 ФСИН РФ и подтвердили личность Черданцева:

Происхождение: 48 лет, уроженец Кыргызстана. В 2006 году работал фельдшером в кыргызской детской колонии, где его кабинет также отличался запущенностью детей и антисанитарией.

Карьера в РФ: В 2013 году переехал в Россию, в 2014 году получил паспорт РФ, а с 2015 года официально трудоустроен в ВК-7 в Пакино, что подтверждается выписками о его доходах вплоть до 2025 года. В телефонных справочниках коллег он указан как "Фельдшер Черданцев Вячеслав Николаевич Мч".

Вячеслав Черданцев

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Пособник палача

Следствие выяснило, что Черданцеву во время издевательств помогал так называемый "дневной" колонии — 29-летний российский заключенный Ярослав Кириллов ("Ярик"), осужденный на 8,5 лет за сбыт наркотиков, который получал от администрации официальную зарплату за надзор и избиение украинцев. Также идентифицирован руководитель медчасти Андрей Левшин.

Ярослав Кириллов

Журналисты публикуют и имена руководителей колонии за период с 2022 по 2026 годы, с фотографиями.











В Офисе Генерального прокурора журналистам сообщили, что в целом с середины мая 2026 года из Пакино удалось вытащить 259 военных и 3 гражданских. Работа по привлечению надзирателей к ответственности продолжается: ранее, в 2025 году, заочные подозрения в пытках и изнасилованиях уже получили топ-руководители этого же учреждения — Алексей Хавецкий и Григорий Швецов.

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