Физические и психологические пытки, сексуальное насилие: РФ применяет против украинских военнопленных 695 форм пыток, - Лубинец

Россия применяет в отношении украинских военнопленных 695 видов различных пыток, в число которых входят физические и психологические истязания, а также сексуальное насилие.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время презентации проекта "Сделано в России. Доставлено в плен", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

695 форм пыток

"Сегодня в этом проекте мы официально фиксируем, что, по нашим данным, Российская Федерация применяет 695 форм различных пыток, в число которых входят физические и психологические истязания, сексуальное насилие. Военнопленных душат, бьют, используют электрошокеры, травят собаками, заставляют иногда по 18 часов стоять на одном месте, а как только ты начинаешь приседать, тебя сразу начинают физически избивать", — рассказал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что ненадлежащие условия содержания и пытки являются системными в отношении украинских военнопленных. Среди прочего, речь идет об антисанитарии, голодании как методе принуждения. Также зафиксировано 860 фактов ненадлежащих условий содержания.

"Один из видов пыток — так называемый "парикмахер", когда во время бритья специально срезают не только волосы, а прямо куски кожи с головы. Если человек начинает кричать, то его тут же физически снова избивают и применяют электрошок", — рассказал уполномоченный.

Места содержания

По словам омбудсмена, данные международных партнеров фиксируют 29 мест содержания:

18 — на территории Российской Федерации,

11 — на территории временно оккупированной Украины.

В то же время разведывательные органы Украины верифицировали 186 мест содержания украинских военнопленных и гражданских заложников, которые охватывают всю территорию РФ и ВОТ. Кроме того, места содержания пленных есть в Сибири. По словам Лубинца, условия содержания в этих местах почти одинаковые, неприспособленные для цивилизованного содержания пленных.

Слабая реакция мира

Лубинец также отметил, что слабая реакция мира на зафиксированные систематические пытки дает России сигнал о том, что можно безнаказанно продолжать это делать.

"Как омбудсмен Украины, я сейчас в очередной раз публично заявляю: нет международной системы защиты прав человека для страны, которая пытает военнопленных, гражданских заложников, депортирует украинских детей, и название этой страны — Российская Федерация. Все, ее не существует. Там не работает ни один из международных инструментов. И мы об этом должны сегодня говорить и искать дополнительные возможности влияния на Российскую Федерацию", — сказал он.

Критика Красного Креста

Кроме того, омбудсмен раскритиковал работу Красного Креста.

"Есть ли представители Международного комитета Красного Креста? Мы отдельно направили им приглашение. Их нет в зале. Они не хотят в очередной раз слышать, что есть проблема с выполнением их мандата. Есть. Мы понимаем, что в первую очередь это — позиция Российской Федерации. Но что вы дополнительно делаете, чтобы эта позиция была изменена? Что? Просто переговоры? Возможно, они могут принести результат, но точно не такой, на который мы с вами ожидаем. Что касается военнопленных из числа защитников Мариуполя. Оленовка — все знают, что это сделали россияне. 53 парня, верифицированные МККК как военнопленные, были убиты, более 130 — ранены. Где реакция? Нет. И не будет, если мы все не поймем, что нужно сейчас давить, требовать и делать все, чтобы каждый представитель Российской Федерации был привлечен к ответственности", — отметил Лубинец.

