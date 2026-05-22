Новости Пытки пленных в тюрьмах РФ
Физические и психологические пытки, сексуальное насилие: РФ применяет против украинских военнопленных 695 форм пыток, - Лубинец

Пытки украинских военнопленных в РФ

Россия применяет в отношении украинских военнопленных 695 видов различных пыток, в число которых входят физические и психологические истязания, а также сексуальное насилие.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время презентации проекта "Сделано в России. Доставлено в плен", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

695 форм пыток

"Сегодня в этом проекте мы официально фиксируем, что, по нашим данным, Российская Федерация применяет 695 форм различных пыток, в число которых входят физические и психологические истязания, сексуальное насилие. Военнопленных душат, бьют, используют электрошокеры, травят собаками, заставляют иногда по 18 часов стоять на одном месте, а как только ты начинаешь приседать, тебя сразу начинают физически избивать", — рассказал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что ненадлежащие условия содержания и пытки являются системными в отношении украинских военнопленных. Среди прочего, речь идет об антисанитарии, голодании как методе принуждения. Также зафиксировано 860 фактов ненадлежащих условий содержания.

"Один из видов пыток — так называемый "парикмахер", когда во время бритья специально срезают не только волосы, а прямо куски кожи с головы. Если человек начинает кричать, то его тут же физически снова избивают и применяют электрошок", — рассказал уполномоченный.

Места содержания

По словам омбудсмена, данные международных партнеров фиксируют 29 мест содержания:

  • 18 — на территории Российской Федерации,
  • 11 — на территории временно оккупированной Украины.

В то же время разведывательные органы Украины верифицировали 186 мест содержания украинских военнопленных и гражданских заложников, которые охватывают всю территорию РФ и ВОТ. Кроме того, места содержания пленных есть в Сибири. По словам Лубинца, условия содержания в этих местах почти одинаковые, неприспособленные для цивилизованного содержания пленных.

Слабая реакция мира

Лубинец также отметил, что слабая реакция мира на зафиксированные систематические пытки дает России сигнал о том, что можно безнаказанно продолжать это делать.

"Как омбудсмен Украины, я сейчас в очередной раз публично заявляю: нет международной системы защиты прав человека для страны, которая пытает военнопленных, гражданских заложников, депортирует украинских детей, и название этой страны — Российская Федерация. Все, ее не существует. Там не работает ни один из международных инструментов. И мы об этом должны сегодня говорить и искать дополнительные возможности влияния на Российскую Федерацию", — сказал он.

Критика Красного Креста

Кроме того, омбудсмен раскритиковал работу Красного Креста.

"Есть ли представители Международного комитета Красного Креста? Мы отдельно направили им приглашение. Их нет в зале. Они не хотят в очередной раз слышать, что есть проблема с выполнением их мандата. Есть. Мы понимаем, что в первую очередь это — позиция Российской Федерации. Но что вы дополнительно делаете, чтобы эта позиция была изменена? Что? Просто переговоры? Возможно, они могут принести результат, но точно не такой, на который мы с вами ожидаем. Что касается военнопленных из числа защитников Мариуполя. Оленовка — все знают, что это сделали россияне. 53 парня, верифицированные МККК как военнопленные, были убиты, более 130 — ранены. Где реакция? Нет. И не будет, если мы все не поймем, что нужно сейчас давить, требовать и делать все, чтобы каждый представитель Российской Федерации был привлечен к ответственности", — отметил Лубинец.

військовополонені (1273) катування (917) Лубінець Дмитро (564)
Не завжди так виходить.Є ті хто здався добровільно,а є поранені і виснажені.Азовці вийшли в полон коли не було харчів,бк,води,а їх товкли фаб 5000.Їм обіцяли і Зе і підари що будуть сидіть згідно Женевських конвенцій.
22.05.2026 17:59 Ответить
А наші гниди кажуть що мобілізація не треба, захищатись не треба, треба підписувать мир з )(уйлом на любих умовах.Вони думають(сракою) що їх катувать не будуть.
22.05.2026 17:54 Ответить
С. Корея?).
22.05.2026 17:40 Ответить
"душать, б'ють, використовують електрошокери, травлять собаками, змушують інколи по 18 годин стояти на одному місці, а щойно ти починаєш присідати, тебе зразу починають фізично бити"

Крім рашки десь ми це вже бачили.
22.05.2026 17:33 Ответить
22.05.2026 17:40 Ответить
Саме так, саме так)
22.05.2026 18:21 Ответить
Ну не здаватися в полон
22.05.2026 17:47 Ответить
22.05.2026 17:59 Ответить
Про це , чомусь , замовчують - чому був встановлений такий низький курс обміну Медведчука на наших ? Певен на 100% - за кума ***** можна було вимагати обміну всіх Азовців !
22.05.2026 18:09 Ответить
Не знаю як і хто домовлявся.Я думаю якщо взять всіх московських попів і загнать за колючку,на них можна буде обмінять всіх наших полонених.В Курській області теж було під рукою декілька тисяч кацапів,а окупанти тримають в катівнях тисячі наших цивільних.З ними треба робить зеркально,і не зважать на всяких кацапських посіпак,як Ізраіль.
22.05.2026 18:35 Ответить
22.05.2026 17:54 Ответить
Ви абсолютно неправі. Мир з ****** підписувати треба. Якщо ж вам і так добре в Скелі, то не маю питань. А катувати очевидно не будуть, бо як тільки підпишуть мир, всі люди які собі бажають добра, поїдуть туди, де мир є, скажімо в Іспанію. Розгляньте для себе такий варіант.
22.05.2026 18:25 Ответить
А чому немає тем з порівнянням - як з нашими полоненими поводяться кацапи і як з їхніми полоненими поводяться тут ..?
Чому про це мовчать і тут і за кордоном ?
22.05.2026 18:06 Ответить
Як же лубінець переживає за них , дивиться і записує чим катують, ти б так за українців в полоні у них переживав....
22.05.2026 18:15 Ответить
 
 