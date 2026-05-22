Фізичне й психологічне катування, сексуальне насильство: РФ застосовує проти українських військовополонених 695 форм тортур, - Лубінець

Росія застосовує проти українських військовополонених 695 форм різних тортур, до яких входять фізичне та психологічне катування, сексуальне насильство.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації проєкту "Зроблено в Росії. Доставлено в полон", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

695 форм тортур

"Сьогодні ми в цьому проєкті офіційно фіксуємо, що за нашими даними, Російська Федерація застосовує 695 форм різних тортур, в які входять фізичне та психологічне катування, сексуальне насильство. Військовополонених душать, б'ють, використовують електрошокери, травлять собаками, змушують інколи по 18 годин стояти на одному місці, а щойно ти починаєш присідати, тебе зразу починають фізично бити", - розповів омбудсмен.

Лубінець наголосив, що неналежні умови утримання та катування є системними стосовно українських військовополонених. Серед іншого, йдеться про антисанітарію, голодування як метод примусу. Також зафіксовано 860 фактів неналежних умов тримання.

"Один з видів тортур - так званий "перукар", коли під час гоління спеціально зрізають не тільки волосся, а прямо шматки шкіри з голови. Якщо людина починає кричати, то її тут же фізично знову б'ють і застосовують електрошок", - розповів уповноважений.

Місця утримання

За словами омбудсмана, дані міжнародних партнерів фіксують 29 місць утримання:

18 - на території Російської Федерації,

11 - на території тимчасово окупованої України.

Водночас розвідувальні органи України верифікували 186 місць утримання українських військовополонених та цивільних заручників, які охоплюють всю територію РФ та ТОТ. Окрім цього, місця утримання полонених є в Сибіру. За словами Лубінця, умови утримання в цих місцях майже однакові, неприлаштовані для цивілізованого утримання полонених.

Слабка реакція світу

Лубінець також зауважив, що слабка реакція світу на зафіксовані систематичні катування, дає Росії сигнал про те, що можна безкарно продовжувати це робити.

"Як омбудсман України, я зараз вчергове публічно заявляю: немає міжнародної системи захисту прав людини для країни, яка катує військовополонених, цивільних заручників, депортує українських дітей і назва цієї країни - Російська Федерація. Все, не існує. Там не працюють один з міжнародних інструментів. І ми про це повинні сьогодні говорити і шукати додаткові можливості впливу на Російську Федерацію", - сказав він.

Критика Червоного Хреста

Крім того, омбудсман розкритикував роботу Червоного Хреста.

"Чи є представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста? Ми окремо на них направили запрошення. Їх немає в залі. Вони не хочуть вчергове чути, що є проблема з виконанням їхнього мандату. Є. Ми розуміємо, що в першу чергу це — позиція Російської Федерації. Але, що ви додатково робите, щоб була ця позиція змінена? Що? Просто перемовини? Можливо, вони можуть принести результат, але точно не такий, на який ми з вами очікуємо. Щодо військовополонених з оборонців Маріуполя. Оленівка — всі знають, що це зробили росіяни. 53 хлопці, верифіковані МКЧХ як військовополонені, були вбиті, більше 130 — поранені. Де реакція? Немає. І не буде, якщо ми всі не зрозуміємо, що треба зараз тиснути, вимагати і робити все, щоб кожен представник Російської Федерації був притягнений до відповідальності", - зазначив Лубінець.

