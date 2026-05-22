Новини Катування полонених у в’язницях РФ
Фізичне й психологічне катування, сексуальне насильство: РФ застосовує проти українських військовополонених 695 форм тортур, - Лубінець

Росія застосовує проти українських військовополонених 695 форм різних тортур, до яких входять фізичне та психологічне катування, сексуальне насильство.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації проєкту "Зроблено в Росії. Доставлено в полон", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

695 форм тортур

"Сьогодні ми в цьому проєкті офіційно фіксуємо, що за нашими даними, Російська Федерація застосовує 695 форм різних тортур, в які входять фізичне та психологічне катування, сексуальне насильство. Військовополонених душать, б'ють, використовують електрошокери, травлять собаками, змушують інколи по 18 годин стояти на одному місці, а щойно ти починаєш присідати, тебе зразу починають фізично бити", - розповів омбудсмен.

Лубінець наголосив, що неналежні умови утримання та катування є системними стосовно українських військовополонених. Серед іншого, йдеться про антисанітарію, голодування як метод примусу. Також зафіксовано 860 фактів неналежних умов тримання.

"Один з видів тортур - так званий "перукар", коли під час гоління спеціально зрізають не тільки волосся, а прямо шматки шкіри з голови. Якщо людина починає кричати, то її тут же фізично знову б'ють і застосовують електрошок", - розповів уповноважений.

Місця утримання

За словами омбудсмана, дані міжнародних партнерів фіксують 29 місць утримання:

  • 18 - на території Російської Федерації,
  • 11 - на території тимчасово окупованої України.

Водночас розвідувальні органи України верифікували 186 місць утримання українських військовополонених та цивільних заручників, які охоплюють всю територію РФ та ТОТ. Окрім цього, місця утримання полонених є в Сибіру. За словами Лубінця, умови утримання в цих місцях майже однакові, неприлаштовані для цивілізованого утримання полонених.

Слабка реакція світу

Лубінець також зауважив, що слабка реакція світу на зафіксовані систематичні катування, дає Росії сигнал про те, що можна безкарно продовжувати це робити.

"Як омбудсман України, я зараз вчергове публічно заявляю: немає міжнародної системи захисту прав людини для країни, яка катує військовополонених, цивільних заручників, депортує українських дітей і назва цієї країни - Російська Федерація. Все, не існує. Там не працюють один з міжнародних інструментів. І ми про це повинні сьогодні говорити і шукати додаткові можливості впливу на Російську Федерацію", - сказав він.

Критика Червоного Хреста

Крім того, омбудсман розкритикував роботу Червоного Хреста.

"Чи є представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста? Ми окремо на них направили запрошення. Їх немає в залі. Вони не хочуть вчергове чути, що є проблема з виконанням їхнього мандату. Є. Ми розуміємо, що в першу чергу це — позиція Російської Федерації. Але, що ви додатково робите, щоб була ця позиція змінена? Що? Просто перемовини? Можливо, вони можуть принести результат, але точно не такий, на який ми з вами очікуємо. Щодо військовополонених з оборонців Маріуполя. Оленівка — всі знають, що це зробили росіяни. 53 хлопці, верифіковані МКЧХ як військовополонені, були вбиті, більше 130 — поранені. Де реакція? Немає. І не буде, якщо ми всі не зрозуміємо, що треба зараз тиснути, вимагати і робити все, щоб кожен представник Російської Федерації був притягнений до відповідальності", - зазначив Лубінець.

+3
Не завжди так виходить.Є ті хто здався добровільно,а є поранені і виснажені.Азовці вийшли в полон коли не було харчів,бк,води,а їх товкли фаб 5000.Їм обіцяли і Зе і підари що будуть сидіть згідно Женевських конвенцій.
22.05.2026 17:59
+2
А наші гниди кажуть що мобілізація не треба, захищатись не треба, треба підписувать мир з )(уйлом на любих умовах.Вони думають(сракою) що їх катувать не будуть.
22.05.2026 17:54
+1
С. Корея?).
22.05.2026 17:40
"душать, б'ють, використовують електрошокери, травлять собаками, змушують інколи по 18 годин стояти на одному місці, а щойно ти починаєш присідати, тебе зразу починають фізично бити"

Крім рашки десь ми це вже бачили.
22.05.2026 17:33
Саме так, саме так)
Ну не здаватися в полон
22.05.2026 17:47
Про це , чомусь , замовчують - чому був встановлений такий низький курс обміну Медведчука на наших ? Певен на 100% - за кума ***** можна було вимагати обміну всіх Азовців !
22.05.2026 18:09
Не знаю як і хто домовлявся.Я думаю якщо взять всіх московських попів і загнать за колючку,на них можна буде обмінять всіх наших полонених.В Курській області теж було під рукою декілька тисяч кацапів,а окупанти тримають в катівнях тисячі наших цивільних.З ними треба робить зеркально,і не зважать на всяких кацапських посіпак,як Ізраіль.
22.05.2026 18:35
Ви абсолютно неправі. Мир з ****** підписувати треба. Якщо ж вам і так добре в Скелі, то не маю питань. А катувати очевидно не будуть, бо як тільки підпишуть мир, всі люди які собі бажають добра, поїдуть туди, де мир є, скажімо в Іспанію. Розгляньте для себе такий варіант.
22.05.2026 18:25
О,вилізла кацапська гнида.Коли це москалі дотримувались угод?Вони азовцям обіцяли утримувать згідно Женевських конвенцій.В Іспанії ти комусь треба.Чекають там не дочекаються.Пес дуй вже через Тису.Там раки тобі прогули ставлять.
22.05.2026 18:40
А чому немає тем з порівнянням - як з нашими полоненими поводяться кацапи і як з їхніми полоненими поводяться тут ..?
Чому про це мовчать і тут і за кордоном ?
22.05.2026 18:06
Як же лубінець переживає за них , дивиться і записує чим катують, ти б так за українців в полоні у них переживав....
22.05.2026 18:15
...лядська країна повинна зчезнути з карти світу.Як зникла есесерія так повинна зникнути ********.Так буде!
22.05.2026 18:54
Что мешает начать убивать персонал этих тюрем? У них же не может быть охрана как у генералов. Элементарно объявляйте публично пидозру каждому индивидуально и давайте неделю на явку в ближайший украинский СИЗО. А потом $2000 за голову награду повышаемые на $1000 каждую неделю, до явки либо пока кто то не потребует нагороду.
22.05.2026 19:10
 
 