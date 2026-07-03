Из-за его действий в плену РФ погиб начальник медицинской службы "Азова": военнослужащему сообщено о подозрении, - ГБР. ФОТО

Военнослужащему отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины предъявлено подозрение: по данным следствия, он во время пребывания в российском плену сотрудничал с администрацией колонии и представителями спецслужб РФ, передавая информацию о других украинских военнопленных.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Сотрудничал с врагом

Установлено, что после попадания в плен в 2022 году военнослужащий добровольно выразил желание вступить в ЧВК "Вагнер", которая воевала на стороне государства-агрессора против Украины. Однако реализовать это намерение он не успел, поскольку был возвращен в Украину в ходе обмена военнопленными.

Так, пытаясь добиться снисходительного отношения со стороны администрации колонии, подозреваемый передавал представителям РФ информацию об украинских военнопленных, в частности о начальнике медицинской службы "Азова", его служебной деятельности и другие сведения.

После этого к украинскому офицеру систематически применяли физическое насилие, пытки и другие формы жестокого обращения, что в конечном итоге привело к его смерти.

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В чем его обвиняют?

Отмечается, что основанием для уведомления о подозрении стали, в частности, показания украинских военнослужащих, освобожденных из российского плена, которые находились вместе с подозреваемым в одной колонии. Их показания подтверждаются результатами следственных действий и экспертных исследований.

Действия военнослужащего квалифицированы по:

ч. 3 ст. 431 УК Украины - совершение военнослужащим, находящимся в плену, действий, направленных на причинение вреда другим военнопленным, с целью обеспечения снисходительного отношения к себе со стороны врага;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 УК Украины - пособничество в пытках;

ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины - покушение на коллаборационную деятельность.

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Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские оккупанты замучили украинского защитника, бойца "Азова" Александра Крохмалюка в плену. Он присоединился к "Азову" в 2016 году - военный медик, начальник медицинской службы на момент попадания в плен. Его тело вернули в Украину в сентябре 2025 года. Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти: перелом ребер и тупая травма грудной клетки.