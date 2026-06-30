700 бойцов "Азова" находятся в плену, более 250 из них РФ осудила по сфабрикованным делам, - Коордштаб

В России более трети пленных бойцов бригады "Азов" подверглись судебному преследованию и были осуждены. Всего с начала полномасштабной войны российские суды вынесли приговоры 250 военнослужащим "Азова" из почти 700, которые в настоящее время находятся в плену.

Об этом во время пресс-конференции "Почетный плен" "Азова": как пропаганда, насилие и суды определяют судьбу украинских военнопленных в России" сообщили представители Нацгвардии и Координационного штаба, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Основные факты о судилищах над украинскими военными

Число незаконных приговоров украинским защитникам в России стремительно растет, в частности из-за активного использования оккупантами механизма заочных судебных процессов. В ходе следствия российские силовики применяют к пленным жестокое насилие и пытки, чтобы заставить их оговорить себя и признаться в преступлениях, которых они не совершали, - заявил руководитель направления международных связей по вопросам военнопленных отдела стратегических коммуникаций 1-го корпуса НГУ "Азов" Нестор Барчук.

По его словам, к украинским пленным применялось около 700 различных видов пыток.

На брифинге бывший военнослужащий из полка "Азов", побывавший в плену, рассказал шокирующие подробности пыток. Он отметил, что россияне не только подвергали пленных пыткам, но и целенаправленно заражали их СПИДом, вырывали зубы и жестоко обращались с тяжелоранеными. По его словам, мучители устраивали ужасные "соревнования", заставляя раненых бегать, а тех, кто отказывался, - кусали собаки.

Насилие носило крайний характер и, по свидетельствам, в отдельных случаях приводило к смерти, при этом пострадавшим не оказывалась медицинская помощь даже при явной угрозе жизни.

"Российские надзиратели в колонии в гражданской жизни работали таксистами, лесниками и в других профессиях, и для них плен был, так сказать, развлечением, от которого они получали настоящее удовольствие", - рассказал бывший пленный.

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В целом зафиксировано два основных направления преследования: "азовцев" судят за вымышленные военные преступления, а также за сам факт службы в подразделении, поскольку в 2022 году Верховный суд РФ признал "Азов" так называемой "террористической организацией".

По официальным данным, по состоянию на январь 2026 года следственные органы РФ возбудили около 9000 уголовных дел в отношении украинских пленных и их руководства.

Процесс возвращения этих военных домой существенно затруднен юридическими препятствиями со стороны страны-агрессора. Чтобы осужденный пленный попал в списки на обмен, согласно российскому законодательству требуется личное решение Владимира Путина о его помиловании.

Несмотря на все искусственные препятствия, правозащитникам и государственным органам Украины уже удалось освободить из российского плена около 300 украинских защитников, которые имели в РФ процессуальный статус подозреваемых, обвиняемых или уже были осуждены по сфабрикованным статьям, - заявила руководительница правозащитных программ Координационного штаба Виктория Петрук.

Добавим, что по данным Ассоциации семей защитников "Азовстали", освобождено около 600 военнослужащих бригады "Азов".

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