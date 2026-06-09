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Новости Суд над украинскими пленными в России
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Еще шестерых пленных из "Азова" и "Айдара" приговорили в Ростове к срокам от 12 до 19 лет. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российский суд приговорил шестерых пленных бойцов ВСУ

В Ростове-на-Дону российский военный суд вынес приговоры шестерым украинским военнопленным, приговорив их к срокам от 12 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в "террористической деятельности" и службе в подразделениях ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Медиазоне" в пресс-службе суда.

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры шестерым пленным военнослужащим ВСУ — 30-летнему Тимофею Ващенко и Андрею Жижоме, 33-летнему Денису Шеломиенко, 36-летнему Сергею Медведеву, 39-летнему Владимиру Шулипе. Все приговоры были вынесены еще в апреле.

В чем обвиняют украинских бойцов?

Жижому, Шеломиенко, Медведева и Станишевского судили по статьям об участии в террористическом сообществе и прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности.

Тимофея Ващенко — за участие в террористическом сообществе в связи со службой в украинском батальоне "Азов".

Военнослужащего подразделения "Айдар" Владимира Шулипу — за участие в деятельности террористической организации.

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  • Андрей Жижома, Артем Станишевский и Сергей Медведев приговорены к 18 годам лишения свободы.
  • Денис Шеломиенко — к 16 годам строгого режима.
  • Владимиру Шулипе и Тимофею Ващенко суд назначил 12 лет и 19 лет колонии строгого режима соответственно.

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На фото: Тимофей Ващенко, Артем Станишевский, Денис Шеломиенко, Сергей Медведев, Владимир Шулипа; "Мемориал".

Шестерых украинских военных приговорили в Ростове-на-Дону за
Шестерых украинских военных приговорили в Ростове-на-Дону за
Шестерых украинских военных приговорили в Ростове-на-Дону за
Шестерых украинских военных приговорили в Ростове-на-Дону за
Шестерых украинских военных приговорили в Ростове-на-Дону за

Автор: 

суд (24729) Айдар (176) Азов (896)
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Армія паРаші від рядового до очільників міністерства оборони з генштабом є в повній мірі терористи.Щоденно терор здійснюється відносно мирних міст і сел,відносно цивільного населення,інфраструктури.Правосуддя на болотах взагалі немає.Судити треба тих суддів які виносять вироки захисникам своєї землі.
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09.06.2026 21:01 Ответить
 
 