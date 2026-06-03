"Неужели кто-то считает, что в российской колонии украинец может прожить 20 лет?" — приговоренный в РФ к 21 году Виталий Грузинов в последнем слове. ФОТО

Украинский военнослужащий Виталий Грузинов, которого российский суд приговорил к 21 году лишения свободы, выступил с резкой заключительной речью, в которой назвал обвинения сфабрикованными, а сам процесс — политическим преследованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона".

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Дело Виктора Грузинова

48-летний Виталий Грузинов — уроженец Киева. В Украине Грузинов известен под псевдонимом Козак Ведменко — он участвовал в Майдане, занимался журналистикой и активизмом, в 2015–2016 годах служил в ВСУ, а в 2021 году заключил контракт с батальоном "Айдар".

27 февраля 2022 года Грузинов попал в плен.

В октябре прошлого года российский суд приговорил его к 21 году строгого режима по "террористическим" статьям. 2 июня ему и другим пленным из "Айдара" утвердили сроки в апелляции, и Грузинов выступил с последним словом.

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Последнее слово Виталия Грузинова (текст полностью)

"Суд считает, что я посягал на конституционный строй РФ, следствие считает, что я посягал на ее Конституцию. Вы серьезно? Мне нет и никогда не было дела до Конституции РФ. У меня есть своя собственная Конституция Украины! И только она из всех конституций мира меня интересует. И если следствие считает, что у них действуют конституционные принципы сменности власти, разделение властей — так на здоровье! Живите в этом мире! А я тут к чему?!

Мне скажут, что речь идет о территориальной целостности. Так и я её признаю в международно признанных границах. Те границы, которые признают мировые лидеры Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Александр Лукашенко и многие другие. Почему вы им прощаете их несогласие с вашей версией границ, а мне… а мне 20 лет за это! До слез обидно.

Не тех слез, когда отбивали конечности, выбивали зубы во время пыток в Донецке с применением тока и пыток голодом, а из-за особенностей обвинения.

Суд считает меня террористом, националистом, ненавистником всего русского. Я не мазохист, я не испытываю ненависти к себе. Я русский! Но не гражданин России. Я гражданин многонациональной Украины. И также считаю себя равным представителям всех других народов. Не младшим братом, а равным!

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Я террорист, утверждает суд. Кого я брал в заложники? Где я закладывал бомбу? Когда я и кого шантажировал под дулом, запугивал? В таких действиях меня не обвиняют. Без причин объявлен террористом. Ну вот бы и рассказали как следует. Мне показалось, что прокурор когда-то произносил обвинительную речь, а судья — обвинительный приговор, что они большие рабы, чем мы. Во всяком случае, хочется думать о людях лучше, чем они есть на самом деле.

Ведь действительно, давайте подумаем: меня обвинили в обучении терроризму за прохождение службы по мобилизации в 2015 году. Ни к "Айдару", ни к "Азову", ни к "Донбассу" моя воинская часть не принадлежала и не имеет отношения. Меня просто мобилизовали, а через один год и четыре месяца демобилизовали. Походил в форме с оружием. И уже тогда я планировал "террористическую деятельность"? Вы серьезно?

И в заключение. Немного инсайдерской информации. Надеюсь, меня не оштрафуют. Когда защитница ознакомилась с моим последним словом после приговора 20 лет строгого режима, она сообщила, что мне могут дать больше. Я ей говорю: неужели кто-то считает, что в российской колонии украинец может прожить 20 лет?

Возможно, эти публичные суды для нас — последняя возможность свободно высказать свою правду. А в чем же сила? Сила в правде! Вот в чем заключается настоящая сила. В правоте! И перед главным судом я спокоен".

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