Суд в России приговорил к 26 годам колонии украинца из Мариуполя

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум мужчинам, которых российская сторона называет причастными к сотрудничеству с украинской разведкой.

Обоих приговорили к длительным срокам лишения свободы по обвинениям в "терроризме и шпионаже"

Об инциденте сообщила российская служба ВВС, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Версия российского следствия в отношении задержанных

По материалам российского следствия, речь идет о гражданине Украины Денисе Глущенко и гражданине России Александре Малышеве.

В 2022 году, как утверждают в РФ, мужчины якобы установили контакт с представителями украинской военной разведки. Далее они якобы собирали и проверяли информацию об объектах в оккупированном Мелитополе, в частности о зданиях, где могли находиться военные подразделения и силовые структуры.

Российская сторона заявляет, что эти данные могли быть использованы для нанесения ракетно-бомбового удара по позициям российских военных в Запорожской области.

Задержание и приговор суда

По версии следствия, задержание обоих мужчин произошло в Мариуполе в октябре 2023 года. После этого их этапировали в РФ и предъявили обвинения в "шпионаже" и "террористической деятельности".

Российский суд в Ростове-на-Дону назначил каждому из них наказание в виде 26 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

