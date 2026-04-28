Суд у Росії призначив 26 років колонії українцю з Маріуполя

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок двом чоловікам, яких російська сторона називає причетними до співпраці з українською розвідкою.

Обох засудили до тривалих термінів ув’язнення за звинуваченнями у "тероризмі та шпигунстві"

Про інцидент повідомила російська служба ВВС, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Версія російського слідства щодо затриманих

За матеріалами російського слідства, йдеться про громадянина України Дениса Глущенка та громадянина Росії Олександра Малишева.

У 2022 році, як стверджують у РФ, чоловіки нібито встановили контакт із представниками української військової розвідки. Далі вони начебто збирали та перевіряли інформацію про об’єкти в окупованому Мелітополі, зокрема про будівлі, де могли перебувати військові підрозділи та силові структури.

Російська сторона заявляє, що ці дані могли бути використані для завдання ракетно-бомбового удару по позиціях російських військових у Запорізькій області.

Затримання та вирок суду

За версією слідства, затримання обох чоловіків відбулося в Маріуполі у жовтні 2023 року. Після цього їх етапували до РФ і пред’явили обвинувачення у "шпигунстві" та "терористичній діяльності".

Російський суд у Ростові-на-Дону призначив кожному з них покарання у вигляді 26 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

