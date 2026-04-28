Суд у Росії призначив 26 років колонії українцю з Маріуполя
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок двом чоловікам, яких російська сторона називає причетними до співпраці з українською розвідкою.
Обох засудили до тривалих термінів ув’язнення за звинуваченнями у "тероризмі та шпигунстві"
Про інцидент повідомила російська служба ВВС, пише Цензор.НЕТ.
Версія російського слідства щодо затриманих
За матеріалами російського слідства, йдеться про громадянина України Дениса Глущенка та громадянина Росії Олександра Малишева.
У 2022 році, як стверджують у РФ, чоловіки нібито встановили контакт із представниками української військової розвідки. Далі вони начебто збирали та перевіряли інформацію про об’єкти в окупованому Мелітополі, зокрема про будівлі, де могли перебувати військові підрозділи та силові структури.
Російська сторона заявляє, що ці дані могли бути використані для завдання ракетно-бомбового удару по позиціях російських військових у Запорізькій області.
Затримання та вирок суду
За версією слідства, затримання обох чоловіків відбулося в Маріуполі у жовтні 2023 року. Після цього їх етапували до РФ і пред’явили обвинувачення у "шпигунстві" та "терористичній діяльності".
Російський суд у Ростові-на-Дону призначив кожному з них покарання у вигляді 26 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.
