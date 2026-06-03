"Невже хтось вважає, що у російській колонії українцю можна прожити 20 років?" - засуджений у РФ до 21 року Віталій Грузінов в останньому слові. ФОТО

Український військовий Віталій Грузінов, якого російський суд засудив до 21 року ув’язнення, виступив із різкою останньою промовою, у якій назвав звинувачення сфабрикованими, а сам процес — політичним переслідуванням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Медіазона".

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Справа Віктора Грузінова

48-річний Віталій Грузінов – уродженець Києва. В Україні Грузінов відомий під псевдонімом Козак Ведменко — він брав участь у Майдані, займався журналістикою та активізмом, у 2015-2016 роках служив у ЗСУ, а у 2021 році уклав контракт із батальйоном "Айдар".

27 лютого 2022 року Грузінов потрапив у полон.

Торік у жовтні російський суд засудив його до 21 року суворого режиму за "терористичними" статтями. 02 червня йому та іншим полоненим із "Айдару" затвердили терміни в апеляції, і Грузінов виступив із останнім словом.

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Останнє слово Віталія Грузінова (текст повністю)

"Суд вважає, що я посягав на конституційний лад РФ, слідство вважає, що я зазіхав на її Конституцію. Ви серйозно? Мені немає і ніколи не було діла до Конституції РФ. Я маю свою власну Конституцію України! І лише вона з усіх конституцій світу мене цікавить. І якщо слідство вважає, що у них діють конституційні принципи змінності влади, поділ влади — таки на здоров'я! Живіть у цьому світі! Я тут до чого?!

Мені скажуть, що йдеться про територіальну цілісність. Так і я її визнаю у міжнародно визнаних кордонах. Ті кордони, які визнають світові лідери Сі Цзіньпін, Дональд Трамп, Олександр Лукашенко та багато інших. Чому ви їм прощаєте їхню незгоду з вашою версією кордонів, а мені… а мені 20 років за це! Прикро до сліз.

Не тих сліз, коли відбивали кінцівки, вибивали зуби під час тортур у Донецьку із застосуванням струму та тортур голодом, а через особливості звинувачення.

Суд вважає мене терористом, націоналістом, ненависником всього російського. Я не мазохіст, я не маю ненависті до себе. Я росіянин! Але не громадянин Росії. Я є громадянином багатонаціональної України. І також вважаю себе рівним представникам усіх інших народів. Не молодшим братом, а рівним!

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Я терорист, стверджує суд. Кого я захоплював у заручники? Де я закладав бомбу? Коли я та кого шантажував під дулом, залякував? У таких діях мене не звинувачують. Без причин оголошено терористом. Ну от би й розповіли як слід. Мені здалося, що прокурор колись виголошував обвинувальну промову, а суддя — обвинувальний вирок, що вони більші невільники, ніж ми. У всякому разі, хочеться думати про людей краще, ніж вони є насправді.

Адже справді, подумаймо: мене звинуватили у навчанні тероризму за проходження служби з мобілізації у 2015 році. Ні до "Айдару", ні до "Азову", ні до "Донбасу" моя в/ч не належала і не стосується. Мене просто мобілізували, а через один рік та чотири місяці демобілізували. Походив у формі зі зброєю. І вже тоді я планував "терористичну діяльність"? Ви серйозно?

І на завершення. Трохи інсайдерської інформації. Сподіваюся, мене не оштрафують. Коли захисниця ознайомилася з моїм останнім словом після вироку 20 років строгого режиму, вона повідомила, що мені можуть дати більше. Я їй говорю: невже хтось вважає, що в російській колонії українцю можна прожити 20 років?

Можливо, ці публічні суди для нас — остання можливість вільно висловити свою правду. А в чому ж сила? Сила у правді! Ось у чому справжня сила і полягає. У правоті! І перед головним судом я спокійний".

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