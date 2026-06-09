Ще шістьох полонених з "Азова" та "Айдара" засудили у Ростові до термінів від 12 до 19 років. ФОТОрепортаж

У Ростові-на-Дону російський військовий суд виніс вироки шістьом українським військовополоненим, призначивши їм від 12 до 19 років ув’язнення в колонії суворого режиму за звинуваченнями у "терористичній діяльності" та службі в підрозділах ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Медіазоні" у пресслужбі суду.

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Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вироки шістьом полоненим військовослужбовцям ЗСУ — 30-річному Тимофію Ващенку та Андрію Жижомі, 33-річному Денису Шеломієнку, 36-річному Сергію Медведєву, 39-му Володимиру Шуліпі. Усі вироки було винесено ще у квітні.

У чому обвинувачують українських бійців?

Жижому, Шеломієнка, Медведєву та Станішевського судили за статтями про участь у терористичній спільноті та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

Тимофія Ващенка — за участь у терористичній спільноті через службу в українському батальйоні "Азов".

Військовослужбовця підрозділу "Айдар" Володимира Шуліпу — за участь у діяльності терористичної організації.

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Андрій Жижома, Артем Станішевський та Сергій Медведєв засуджені до 18 років ув'язнення.

Денис Шеломієнко — до 16 років суворого режиму.

Володимиру Шуліпі та Тимофію Ващенку суд призначив 12 років та 19 років колонії суворого режиму відповідно.

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На фото: Тимофій Ващенко, Артем Станішевський, Денис Шеломієнко, Сергій Медведєв, Володимир Шуліпа; "Меморіал".









