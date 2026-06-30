700 бійців "Азову" перебувають у полоні, понад 250 з них РФ засудила за сфабрикованими справами, - Коордштаб

У Росії понад третина полонених бійців бригади "Азов" зазнали судового переслідування та отримали вироки. Загалом із початку повномасштабної війни російські суди винесли вироки 250 військовослужбовцям "Азову" із майже 700, які наразі перебувають у неволі.

Про це під час пресконференції "Почесний полон" Азову: як пропаганда, насильство та суди формують долю українських військовополонених у Росії" повідомили представники Нацгвардії та Координаційного штабу, передає кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Основні факти про судилища над українськими військовими

Кількість незаконних вироків українським оборонцям у Росії стрімко зростає, зокрема через активне використання окупантами механізму заочних судових процесів. Під час слідства російські силовики застосовують до полонених жорстоке насильство та тортури, щоб змусити їх обмовити себе й зізнатися у злочинах, яких вони не скоювали, - заявив керівник напряму міжнародних зв'язків з питань військовополонених відділу стратегічних комунікацій 1-го корпусу НГУ "Азов" Нестор Барчук .

За його словами, до українських полонених застосовувалося близько 700 різних форм тортур.

На брифінгу, колишній військовослужбовець з полку "Азов", який був у полоні, розповів шокуючі подробиці катувань. Він зазначив, що росіяни не лише завдавали тортур, а й цілеспрямовано заражали полонених СНІДом, виривали зуби та жорстоко ставилися до важко поранених. За його словами, катівники влаштовували жахливі "змагання", змушуючи поранених бігати, а тих, хто відмовлявся, - кусали собаки.

Насильство мало крайній характер і, за свідченнями, в окремих випадках призводило до смерті, при цьому постраждалим не надавалася медична допомога навіть за очевидної загрози життю.

"Російські наглядачі в колонії у цивільному житті працювали таксистами, лісниками та в інших професіях, і для них полон був, так би мовити, розвагою, від якої вони отримували справжнє задоволення", - розповів колишній полонений.

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Загалом зафіксовано 2 основні вектори переслідування: "азовців" судять за вигадані воєнні злочини, а також за сам факт служби в підрозділі, оскільки у 2022 році Верховний суд РФ визнав "Азов" так званою "терористичною організацією".

За офіційними даними, станом на січень 2026 року слідчі органи РФ порушили близько 9000 кримінальних справ щодо українських полонених та їхнього керівництва.

Процес повернення цих військових додому суттєво ускладнений юридичними перепонами країни-агресорки. Щоб засуджений полонений потрапив до списків на обмін, за російським законодавством потрібне особисте рішення Володимира Путіна про його помилування.

Попри всі штучні перешкоди, правозахисникам та державним органам України вже вдалося визволити з російського полону близько 300 українських захисників, які мали в РФ процесуальний статус підозрюваних, обвинувачених або вже були засуджені за сфабрикованими статтями, - заявила керівниця правозахисних програм Координаційного штабу Вікторія Петрук.

Додамо, що за даними Асоціації сімей захисників "Азовсталі", звільнено близько 600 військовослужбовців бригади "Азов".

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