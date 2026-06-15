В российском плену от пыток погиб защитник Мариуполя и боец "Азова" Николай Бруев
В российском плену погиб боец бригады "Азов" и защитник Мариуполя Николай Бруев с позывным "Бруша".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на медиа "Свои" и сослуживцев военного.
Николай Бруев до 2022 года был профессиональным спортсменом. В армию он вступил в 2019 году и служил пехотинцем. На момент начала полномасштабного вторжения уже завершил службу, однако с первых дней большой войны добровольно вернулся в ряды защитников Украины.
После обороны Мариуполя военный попал в российский плен.
Побратимы сообщили о смерти после пыток
Побратим Николая c позывным "Комбат" сообщил, что информация о гибели защитника подтвердилась.
"К сожалению, его смерть в результате пыток подтвердилась. В этом виноват враг и тот, кто дал обещание о почетном плене. Спасибо за все. Друг, тренер, побратим и пример мужества", – написал он.
После известия о смерти Бруева защитник Мариуполя Дмитрий Андрющенко с позывным "Дипломат" поднял вопрос о возвращении азовцев из российского плена.
"Поступившая информация свидетельствует о том, что это все-таки правда… У меня шок. Настоящий мужчина, достойный человек, воин, побратим, спортсмен… Так эти подонки продолжают издеваться над нашими воинами. Где АЗОВ!? Обещали же вернуть их! А вместо этого наших воинов продолжают пытать", – написал он.
На данный момент официальных подробностей об обстоятельствах смерти Николая Бруева нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
здача азовців в Маріуполі на катування та знищення - це ница мстя Оманської Гниди
ХХто ворог - ми знаємо, а хто дав обіцянку про почесний полон? Хто той потужний обіцяльник? Може той Вова з Династії? Мене дивує, як частина військових і навіть деякі азовці не можуть самі собі відповісти на це питання і готові і далі підтримувати цього містера Х.