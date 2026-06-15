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Новости Потери Украины
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В российском плену от пыток погиб защитник Мариуполя и боец "Азова" Николай Бруев

В плену у россиян погиб азовец Николай Бруев

В российском плену погиб боец бригады "Азов" и защитник Мариуполя Николай Бруев с позывным "Бруша".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на медиа "Свои" и сослуживцев военного.

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Николай Бруев до 2022 года был профессиональным спортсменом. В армию он вступил в 2019 году и служил пехотинцем. На момент начала полномасштабного вторжения уже завершил службу, однако с первых дней большой войны добровольно вернулся в ряды защитников Украины.

После обороны Мариуполя военный попал в российский плен.

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Побратимы сообщили о смерти после пыток

Побратим Николая c позывным "Комбат" сообщил, что информация о гибели защитника подтвердилась.

"К сожалению, его смерть в результате пыток подтвердилась. В этом виноват враг и тот, кто дал обещание о почетном плене. Спасибо за все. Друг, тренер, побратим и пример мужества", – написал он.

После известия о смерти Бруева защитник Мариуполя Дмитрий Андрющенко с позывным "Дипломат" поднял вопрос о возвращении азовцев из российского плена.

"Поступившая информация свидетельствует о том, что это все-таки правда… У меня шок. Настоящий мужчина, достойный человек, воин, побратим, спортсмен… Так эти подонки продолжают издеваться над нашими воинами. Где АЗОВ!? Обещали же вернуть их! А вместо этого наших воинов продолжают пытать", – написал он.

На данный момент официальных подробностей об обстоятельствах смерти Николая Бруева нет.

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плен (2716) пытки (932) смерть (9128) Азов (900)
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Топ комментарии
+17
зеленський !!! ти ще будеш відповідати за Азов !!! ...
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15.06.2026 15:27 Ответить
+15
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15.06.2026 15:34 Ответить
+12
Герою України вічна памʼять 😪😪😪
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15.06.2026 15:32 Ответить
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зеленський !!! ти ще будеш відповідати за Азов !!! ...
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15.06.2026 15:27 Ответить
Не лякайте, бо захоче бути довічним...
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15.06.2026 15:32 Ответить
Стефанчук+зеленський+шмигаль з держсекретарями і РНБОУ данилова, навіть не здивовані!!?? Все, як і з сержантом Журавель сталося!! Це Оманські і хотіли!!
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15.06.2026 15:30 Ответить
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15.06.2026 15:34 Ответить
"той" не тіко обіцяв "почесний" полон, а ще розмінував Чонгар, ухайдокав ракетну програму та усю оборонку, відвів з Півдня усі боєздатні підрозділи, здав АЗОВ...
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15.06.2026 15:30 Ответить
Герою України вічна памʼять 😪😪😪
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15.06.2026 15:32 Ответить
роззброєння Азову (фото додається .."я не Лох" .."я Вам ничего не должен" )

здача азовців в Маріуполі на катування та знищення - це ница мстя Оманської Гниди

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15.06.2026 15:36 Ответить
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15.06.2026 16:04 Ответить
Ще одне загублене життя ****** та Zе.
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15.06.2026 15:44 Ответить
Та Зєля обіцяв, що всіх поверне, ТІЛЬКИ не обіцяв, що поверне живими. А українці, як заажди, додумали своє (поверне живими).
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15.06.2026 15:49 Ответить
ти хоч розумієш ситуацію, коли повне оточення, *********** немає, підвезти неможливо, медицина практично відсутня, зрада місцевого піда ... раса, який показав кацапам входи..., був ще варіант, що кацапи переб,ють всих... Полон, то був єдиний шанс залишитись живими, але не врахували, що перед ними кацапи - скажені звірі, ще гірші...
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15.06.2026 16:11 Ответить
ЗЕленський і тільки він винен в здачі еліти еліт українських захисників в полон.Як так сталося що за неділю наступу окупантів Маріуполь був оточений?За це та інше він повинен відповісти,по повній.
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15.06.2026 15:55 Ответить
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15.06.2026 16:06 Ответить
Це був мій армійський друг.Вічна пам'ять герою.....
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15.06.2026 16:07 Ответить
"В цьому винен ворог та той, хто дав обіцянку про почесний полон." Джерело: https://censor.net/ua/n4008437
ХХто ворог - ми знаємо, а хто дав обіцянку про почесний полон? Хто той потужний обіцяльник? Може той Вова з Династії? Мене дивує, як частина військових і навіть деякі азовці не можуть самі собі відповісти на це питання і готові і далі підтримувати цього містера Х.
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15.06.2026 16:10 Ответить
Здала зелена ****** азовців пукіну, як в омані 2020 року здав Україну..
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15.06.2026 16:23 Ответить
Погибшему земля пухом. Но забавный факт что военные в большинстве своем голосовали за зеленского
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15.06.2026 16:43 Ответить
 
 