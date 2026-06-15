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Новини Втрати України
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У російському полоні через катування загинув захисник Маріуполя та боєць "Азову" Микола Бруєв

У полоні росіян загинув азовець Микола Бруєв

У російському полоні загинув боєць бригади "Азов" та захисник Маріуполя Микола Бруєв із позивним "Бруша".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на медіа "Свої" та побратимів військового.

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Микола Бруєв до 2022 року був професійним спортсменом. До війська він долучився у 2019 році та служив піхотинцем. На момент початку повномасштабного вторгнення вже завершив службу, однак із перших днів великої війни добровільно повернувся до лав захисників України.

Після оборони Маріуполя військовий потрапив у російський полон.

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Побратими повідомили про смерть після катувань

Побратим Миколи на псевдо "Комбат" повідомив, що інформація про загибель захисника підтвердилася.

"На жаль, його смерть через катування підтвердилась. В цьому винен ворог та той, хто дав обіцянку про почесний полон. Дякую за все. Друг, тренер, побратим та приклад мужності", – написав він.

Після звістки про смерть Бруєва захисник Маріуполя Дмитро Андрющенко на позивний "Дипломат" порушив питання повернення азовців із російського полону.

"Інформація, яка надійшла свідчить про те, що це все ж таки правда… В мене шок. Справжній чоловік, гідна людина, воїн, побратим, спортсмен… Так ці покидьки продовжують знущатися над нашими воїнами. Де АЗОВ!? Обіцяли ж повернути їх! А замість цього наших воїнів продовжують катувати", – написав він.

Наразі офіційних подробиць щодо обставин смерті Миколи Бруєва немає.

Також читайте: Погрожував відрізати пальці болгаркою: російського поліцейського засудили на 10 років за катування у Херсоні

 

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полон (1693) катування (708) смерть (6754) Азов (894)
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Топ коментарі
+24
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15.06.2026 15:34 Відповісти
+23
зеленський !!! ти ще будеш відповідати за Азов !!! ...
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15.06.2026 15:27 Відповісти
+18
Герою України вічна памʼять 😪😪😪
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15.06.2026 15:32 Відповісти
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зеленський !!! ти ще будеш відповідати за Азов !!! ...
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15.06.2026 15:27 Відповісти
Не лякайте, бо захоче бути довічним...
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15.06.2026 15:32 Відповісти
В чергу,шановна,почне з порушення Конституції,коли розігнав Верховну Раду,а далі по списку,дороги замість ракет і так далі...
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15.06.2026 17:58 Відповісти
Стефанчук+зеленський+шмигаль з держсекретарями і РНБОУ данилова, навіть не здивовані!!?? Все, як і з сержантом Журавель сталося!! Це Оманські і хотіли!!
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15.06.2026 15:30 Відповісти
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15.06.2026 15:34 Відповісти
"той" не тіко обіцяв "почесний" полон, а ще розмінував Чонгар, ухайдокав ракетну програму та усю оборонку, відвів з Півдня усі боєздатні підрозділи, здав АЗОВ...
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15.06.2026 15:30 Відповісти
Герою України вічна памʼять 😪😪😪
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15.06.2026 15:32 Відповісти
роззброєння Азову (фото додається .."я не Лох" .."я Вам ничего не должен" )

здача азовців в Маріуполі на катування та знищення - це ница мстя Оманської Гниди

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15.06.2026 15:36 Відповісти
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15.06.2026 16:04 Відповісти
Ще одне загублене життя ****** та Zе.
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15.06.2026 15:44 Відповісти
Та Зєля обіцяв, що всіх поверне, ТІЛЬКИ не обіцяв, що поверне живими. А українці, як заажди, додумали своє (поверне живими).
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15.06.2026 15:49 Відповісти
ти хоч розумієш ситуацію, коли повне оточення, *********** немає, підвезти неможливо, медицина практично відсутня, зрада місцевого піда ... раса, який показав кацапам входи..., був ще варіант, що кацапи переб,ють всих... Полон, то був єдиний шанс залишитись живими, але не врахували, що перед ними кацапи - скажені звірі, ще гірші...
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15.06.2026 16:11 Відповісти
ЗЕленський і тільки він винен в здачі еліти еліт українських захисників в полон.Як так сталося що за неділю наступу окупантів Маріуполь був оточений?За це та інше він повинен відповісти,по повній.
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15.06.2026 15:55 Відповісти
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15.06.2026 16:06 Відповісти
Це був мій армійський друг.Вічна пам'ять герою.....
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15.06.2026 16:07 Відповісти
"В цьому винен ворог та той, хто дав обіцянку про почесний полон." Джерело: https://censor.net/ua/n4008437
ХХто ворог - ми знаємо, а хто дав обіцянку про почесний полон? Хто той потужний обіцяльник? Може той Вова з Династії? Мене дивує, як частина військових і навіть деякі азовці не можуть самі собі відповісти на це питання і готові і далі підтримувати цього містера Х.
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15.06.2026 16:10 Відповісти
Здала зелена ****** азовців пукіну, як в омані 2020 року здав Україну..
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15.06.2026 16:23 Відповісти
Погибшему земля пухом. Но забавный факт что военные в большинстве своем голосовали за зеленского
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15.06.2026 16:43 Відповісти
Це абсолютна катастрофа і невимовний біль! Черговий наш захісник, боєць «Азову» замучений до смерті в російському полоні. Скільки це може тривати?! Поки влада влаштовує відосики та піар-акції, наших найкращих воїнів просто винищують у катівнях! Але ж давайте дивитися правді в очі: ця трагедія - прямий наслідок конкретних рішень і наказів. Маріуполь не опинився б у повному оточенні вже на третій день війни, якби не злочинна халатність або свідомі дії вищого керівництва держави, зокрема самого зеленського. Чому трагедія Маріуполя та «Азовсталі» - це провина влади? Бо здача Півдня внаслідок «розмінування» Чонгару і відводу звідти наших військ - хто цим керував, хто приймав такі рішення і віддавав накази? Як так сталося, що ворог за лічені години пройшов від Криму до Маріуполя? Чому були розміновані перешийки, чому не підірвали мости, чому звідти відвели наші війська? Хто за це відповів? Саме це рішення замкнуло кільце навколо Маріуполя і прирекло місто та його захисників на повну блокаду. Коли захисники «Азовсталі» тримали оборону в нелюдських умовах, саме з Банкової надійшов наказ припинити оборону і вийти в полон.Пам'ятаєте ці казки зеленського про «контрольовану евакуацію», про ,«почесний полон», про «гарантії міжнародних організацій» і «швидке повернення додому»? Так співав, так співав....Ну і де це все?! Вже іде п'ятий рік війни - а обіцянки зеленського так і залишилися словами: Де ці гарантії сьогодні? Бійці «Азову» досі залишаються в російському пеклі. Їх катують, морять голодом і вбивають, як Миколу Бруєва. Це вже традіційний і на жаль незмінний фірмовий стиль зеленського: наобіцяти з три короби , збрехати, зняти красивий сюжет, а потім - ні гу-гу, ні словом, ні ділом. Про «азовців» у високих кабінетах згадують лише тоді, коли треба перекрити черговий корупційний скандал. Це не просто трагедія, це зрада тих, хто до останнього тримав щит над Україною. Світла пам'ять Миколі Бруєву. А тим, хто своїми наказами привів до цієї трагедії, прощення не буде ніколи.....
P/S У 2022 році після виходу з «Азовсталі» в російський полон потрапило близько 1400 військовослужбовців бригади «Азов». Станом на сьогодні владі вдалося повернути лише трохи більше 500 бійців......
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15.06.2026 17:24 Відповісти
 
 