У російському полоні через катування загинув захисник Маріуполя та боєць "Азову" Микола Бруєв

У російському полоні загинув боєць бригади "Азов" та захисник Маріуполя Микола Бруєв із позивним "Бруша".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на медіа "Свої" та побратимів військового.

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Микола Бруєв до 2022 року був професійним спортсменом. До війська він долучився у 2019 році та служив піхотинцем. На момент початку повномасштабного вторгнення вже завершив службу, однак із перших днів великої війни добровільно повернувся до лав захисників України.

Після оборони Маріуполя військовий потрапив у російський полон.

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Побратими повідомили про смерть після катувань

Побратим Миколи на псевдо "Комбат" повідомив, що інформація про загибель захисника підтвердилася.

"На жаль, його смерть через катування підтвердилась. В цьому винен ворог та той, хто дав обіцянку про почесний полон. Дякую за все. Друг, тренер, побратим та приклад мужності", – написав він.

Після звістки про смерть Бруєва захисник Маріуполя Дмитро Андрющенко на позивний "Дипломат" порушив питання повернення азовців із російського полону.

"Інформація, яка надійшла свідчить про те, що це все ж таки правда… В мене шок. Справжній чоловік, гідна людина, воїн, побратим, спортсмен… Так ці покидьки продовжують знущатися над нашими воїнами. Де АЗОВ!? Обіцяли ж повернути їх! А замість цього наших воїнів продовжують катувати", – написав він.

Наразі офіційних подробиць щодо обставин смерті Миколи Бруєва немає.

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