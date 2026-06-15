У російському полоні через катування загинув захисник Маріуполя та боєць "Азову" Микола Бруєв
У російському полоні загинув боєць бригади "Азов" та захисник Маріуполя Микола Бруєв із позивним "Бруша".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на медіа "Свої" та побратимів військового.
Микола Бруєв до 2022 року був професійним спортсменом. До війська він долучився у 2019 році та служив піхотинцем. На момент початку повномасштабного вторгнення вже завершив службу, однак із перших днів великої війни добровільно повернувся до лав захисників України.
Після оборони Маріуполя військовий потрапив у російський полон.
Побратими повідомили про смерть після катувань
Побратим Миколи на псевдо "Комбат" повідомив, що інформація про загибель захисника підтвердилася.
"На жаль, його смерть через катування підтвердилась. В цьому винен ворог та той, хто дав обіцянку про почесний полон. Дякую за все. Друг, тренер, побратим та приклад мужності", – написав він.
Після звістки про смерть Бруєва захисник Маріуполя Дмитро Андрющенко на позивний "Дипломат" порушив питання повернення азовців із російського полону.
"Інформація, яка надійшла свідчить про те, що це все ж таки правда… В мене шок. Справжній чоловік, гідна людина, воїн, побратим, спортсмен… Так ці покидьки продовжують знущатися над нашими воїнами. Де АЗОВ!? Обіцяли ж повернути їх! А замість цього наших воїнів продовжують катувати", – написав він.
Наразі офіційних подробиць щодо обставин смерті Миколи Бруєва немає.
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здача азовців в Маріуполі на катування та знищення - це ница мстя Оманської Гниди
ХХто ворог - ми знаємо, а хто дав обіцянку про почесний полон? Хто той потужний обіцяльник? Може той Вова з Династії? Мене дивує, як частина військових і навіть деякі азовці не можуть самі собі відповісти на це питання і готові і далі підтримувати цього містера Х.
P/S У 2022 році після виходу з «Азовсталі» в російський полон потрапило близько 1400 військовослужбовців бригади «Азов». Станом на сьогодні владі вдалося повернути лише трохи більше 500 бійців......