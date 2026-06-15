Майже 500 українок залишаються в російському полоні, - Лубінець

У російському полоні наразі перебувають 486 українських жінок – як військовослужбовиць, так і цивільних.

Про це в ефірі телемарафону заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ, посилаючись на матеріал "Укрінформу"

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Україна постійно порушує питання повернення жінок

За словами омбудсмана, під час переговорів із російською стороною Україна насамперед наполягає на поверненні важкопоранених, важкохворих та тих громадян, які найдовше перебувають у полоні.

"Третя категорія – це наші героїні. Це українські жінки, які досі в російському полоні — як військовополонені, так і цивільні. 486 жінок, українських героїнь, в російському полоні на сьогодні", – зазначив Лубінець.

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Деякі українці перебувають у полоні ще з 2014 року

Омбудсман нагадав, що частина українських військовополонених і цивільних утримується Росією ще з 2014 року.

За його словами, російська сторона не повідомляє інформацію про місце перебування багатьох із них та їхній стан здоров’я.

Окремо Лубінець згадав оборонців Маріуполя, які перебувають у полоні з 2022 року, а також військових з інших ділянок фронту.

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Понад дві тисячі українців Росія незаконно засудила або обвинувачує

Ще однією категорією, яка потребує особливої уваги, є українські військовополонені та цивільні заручники, щодо яких Росія відкрила кримінальні справи.

За словами омбудсмана, наразі відомо про 2212 українських військовополонених, яких або вже незаконно засудили, або висунули їм кримінальні обвинувачення на території РФ.

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