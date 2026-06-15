УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13426 відвідувачів онлайн
Новини Утримання українців в російському полоні
339 5

Майже 500 українок залишаються в російському полоні, - Лубінець

У російському полоні перебувають понад 450 українок

У російському полоні наразі перебувають 486 українських жінок – як військовослужбовиць, так і цивільних.

Про це в ефірі телемарафону заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ, посилаючись на матеріал "Укрінформу"

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Україна постійно порушує питання повернення жінок

За словами омбудсмана, під час переговорів із російською стороною Україна насамперед наполягає на поверненні важкопоранених, важкохворих та тих громадян, які найдовше перебувають у полоні.

"Третя категорія – це наші героїні. Це українські жінки, які досі в російському полоні — як військовополонені, так і цивільні. 486 жінок, українських героїнь, в російському полоні на сьогодні", – зазначив Лубінець.

Читайте: У Європі стартувала кампанія за звільнення цивільних українців із полону РФ

Деякі українці перебувають у полоні ще з 2014 року

Омбудсман нагадав, що частина українських військовополонених і цивільних утримується Росією ще з 2014 року.

За його словами, російська сторона не повідомляє інформацію про місце перебування багатьох із них та їхній стан здоров’я.

Окремо Лубінець згадав оборонців Маріуполя, які перебувають у полоні з 2022 року, а також військових з інших ділянок фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СІЗО Пермського краю, де закатували Вікторію Рощину, після її загибелі провели перевірку та почали краще годувати полонених, - "Слідство.Інфо"

Понад дві тисячі українців Росія незаконно засудила або обвинувачує

Ще однією категорією, яка потребує особливої уваги, є українські військовополонені та цивільні заручники, щодо яких Росія відкрила кримінальні справи.

За словами омбудсмана, наразі відомо про 2212 українських військовополонених, яких або вже незаконно засудили, або висунули їм кримінальні обвинувачення на території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські військові взяли в полон іноземців майже з 50 країн, яких завербувала РФ

Автор: 

жінки (687) полон (1693) Лубінець Дмитро (726)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лубінець статист підрахуй..
показати весь коментар
15.06.2026 10:35 Відповісти
які спецслужби на задньому плані зі сторони України та паРаши на твоїй зустрічі з паРашною омбудсменкою обіймались вз асос, гнида лубінець? ..

ти ж так і не пояснив - насрав щось ротом і все



«Я не маю відношення до інституцій, які представляли ці особи. Це не були люди з офісу омбудсмана України. Це були спецслужби», - заявив Лубінець і додав, що зустріч відбувалася на території Білорусі, і там перебували представники спецслужб трьох країн.

Він пояснив, що українська переговорна команда використовує різні методи перемовин, зокрема тактику «доброго і злого поліцейського» задля досягнення результату - обміну полоненими між країнами.
показати весь коментар
15.06.2026 10:38 Відповісти
і тут ділять на статі......

Ця влада лише то і робить що ділить та знищує
показати весь коментар
15.06.2026 10:50 Відповісти
А одна,до його відома,у своїй в'язниці на 5 р., ув'язнена за "інтернет",за критику дій найвеличнішого.
показати весь коментар
15.06.2026 11:10 Відповісти
А громадянина Козаченко,за критику дій зе по інтернету,де перебуває?
показати весь коментар
15.06.2026 11:14 Відповісти
 
 