У Європі стартувала кампанія за звільнення цивільних українців із полону РФ

У Франції, Бельгії та Швейцарії стартувала міжнародна кампанія "Врятуймо українських заручників разом" на підтримку цивільних українців, яких незаконно утримує Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістам амбасадорка, засновниця і голова Ukrainian Movement RETURN FREEDOM, дружина українського цивільного заручника Олега Шевандіна Лариса Шевандіна.

Що відомо про кампанію

Ініціативу запустили громадські організації з Франції та України.

Учасники кампанії планують залучати муніципалітети та громадські організації до підтримки українських цивільних заручників, а також посилювати міжнародний тиск на Росію.

Організатори наголошують, що українців роками утримують у російських тюрмах без вироків, зв’язку з рідними та доступу до адвокатів.

Хто став символами кампанії

Одним із символів ініціативи став українець Олег Шевандін, якого російські військові викрали на Донеччині у 2015 році.

За даними організаторів, він понад 11 років перебуває у полоні без офіційного статусу та в умовах повної ізоляції.

Також публічним обличчям кампанії стала журналістка з окупованого Мелітополя Анастасія Глуховська, яку викрали у 2023 році.

Де саме її утримують, російська сторона досі не повідомляє.

Скільки цивільних утримує РФ

За оцінками правозахисників, Росія може незаконно утримувати понад 16 тисяч українських цивільних.

Серед них – журналісти, волонтери, освітяни, спортсмени, священники та мешканці окупованих територій.

