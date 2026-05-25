У Європі стартувала кампанія за звільнення цивільних українців із полону РФ
У Франції, Бельгії та Швейцарії стартувала міжнародна кампанія "Врятуймо українських заручників разом" на підтримку цивільних українців, яких незаконно утримує Росія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістам амбасадорка, засновниця і голова Ukrainian Movement RETURN FREEDOM, дружина українського цивільного заручника Олега Шевандіна Лариса Шевандіна.
Що відомо про кампанію
Ініціативу запустили громадські організації з Франції та України.
Учасники кампанії планують залучати муніципалітети та громадські організації до підтримки українських цивільних заручників, а також посилювати міжнародний тиск на Росію.
Організатори наголошують, що українців роками утримують у російських тюрмах без вироків, зв’язку з рідними та доступу до адвокатів.
Хто став символами кампанії
Одним із символів ініціативи став українець Олег Шевандін, якого російські військові викрали на Донеччині у 2015 році.
За даними організаторів, він понад 11 років перебуває у полоні без офіційного статусу та в умовах повної ізоляції.
Також публічним обличчям кампанії стала журналістка з окупованого Мелітополя Анастасія Глуховська, яку викрали у 2023 році.
Де саме її утримують, російська сторона досі не повідомляє.
Скільки цивільних утримує РФ
За оцінками правозахисників, Росія може незаконно утримувати понад 16 тисяч українських цивільних.
Серед них – журналісти, волонтери, освітяни, спортсмени, священники та мешканці окупованих територій.
Арештовуєте каців, а потім на обмін
Буде дзеркально діям кацапітарів