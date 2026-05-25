РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21345 посетителей онлайн
Новости Удержание украинцев в российском плену
292 3

В Европе стартовала кампания за освобождение гражданских украинцев из плена РФ

Франция, Бельгия и Швейцария присоединились к кампании в поддержку гражданских украинцев, находящихся в плену у РФ

Во Франции, Бельгии и Швейцарии стартовала международная кампания "Спасем украинских заложников вместе" в поддержку гражданских украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказала посол, основательница и глава Ukrainian Movement RETURN FREEDOM, жена украинского гражданского заложника Олега Шевандина Лариса Шевандина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о кампании

Инициативу запустили общественные организации из Франции и Украины.

Участники кампании планируют привлекать муниципалитеты и общественные организации к поддержке украинских гражданских заложников, а также усиливать международное давление на Россию.

Организаторы отмечают, что украинцев годами удерживают в российских тюрьмах без приговоров, связи с родными и доступа к адвокатам.

Читайте: Украина вернула из российского плена более 9 тысяч человек, — Омбудсман. ВИДЕО

Кто стал символами кампании

Одним из символов инициативы стал украинец Олег Шевандин, которого российские военные похитили в Донецкой области в 2015 году.

По данным организаторов, он более 11 лет находится в плену без официального статуса и в условиях полной изоляции.

Также публичным лицом кампании стала журналистка из оккупированного Мелитополя Анастасия Глуховская, которую похитили в 2023 году.

Где именно ее удерживают, российская сторона до сих пор не сообщает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты шантажируют семьи пленных, требуя регистрировать Starlink на себя, — Коордштаб

Сколько гражданских лиц удерживает РФ

По оценкам правозащитников, Россия может незаконно удерживать более 16 тысяч украинских гражданских лиц.

Среди них – журналисты, волонтеры, педагоги, спортсмены, священники и жители оккупированных территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осужденных в России украинских пленных судят снова: во второй раз, а иногда даже в третий, - СМИ

Автор: 

Европа (2411) плен (2707) увольнение (2690) украинцы (3919)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підказка
Арештовуєте каців, а потім на обмін
Буде дзеркально діям кацапітарів
показать весь комментарий
25.05.2026 16:57 Ответить
Починайте з різного роду "дипломатів" і все що під них маскується...
показать весь комментарий
25.05.2026 17:00 Ответить
Європа куйнею буде займатися тільки не "таурасами"
показать весь комментарий
25.05.2026 16:58 Ответить
 
 