В Европе стартовала кампания за освобождение гражданских украинцев из плена РФ

Во Франции, Бельгии и Швейцарии стартовала международная кампания "Спасем украинских заложников вместе" в поддержку гражданских украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказала посол, основательница и глава Ukrainian Movement RETURN FREEDOM, жена украинского гражданского заложника Олега Шевандина Лариса Шевандина.

Что известно о кампании

Инициативу запустили общественные организации из Франции и Украины.

Участники кампании планируют привлекать муниципалитеты и общественные организации к поддержке украинских гражданских заложников, а также усиливать международное давление на Россию.

Организаторы отмечают, что украинцев годами удерживают в российских тюрьмах без приговоров, связи с родными и доступа к адвокатам.

Кто стал символами кампании

Одним из символов инициативы стал украинец Олег Шевандин, которого российские военные похитили в Донецкой области в 2015 году.

По данным организаторов, он более 11 лет находится в плену без официального статуса и в условиях полной изоляции.

Также публичным лицом кампании стала журналистка из оккупированного Мелитополя Анастасия Глуховская, которую похитили в 2023 году.

Где именно ее удерживают, российская сторона до сих пор не сообщает.

Сколько гражданских лиц удерживает РФ

По оценкам правозащитников, Россия может незаконно удерживать более 16 тысяч украинских гражданских лиц.

Среди них – журналисты, волонтеры, педагоги, спортсмены, священники и жители оккупированных территорий.

