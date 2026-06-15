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Новости Удержание украинцев в российском плену
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Почти 500 украинок остаются в российском плену, - Лубинец

В российском плену находятся более 450 украинок

В российском плену в настоящее время находятся 486 украинских женщин - как военнослужащих, так и гражданских.

Об этом в эфире телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Укринформа"

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Украина постоянно поднимает вопрос о возвращении женщин

По словам омбудсмена, во время переговоров с российской стороной Украина прежде всего настаивает на возвращении тяжелораненых, тяжелобольных и тех граждан, которые дольше всех находятся в плену.

"Третья категория – это наши героини. Это украинские женщины, которые до сих пор находятся в российском плену – как военнопленные, так и гражданские. 486 женщин, украинских героинь, находятся в российском плену на сегодняшний день", – отметил Лубинец.

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Некоторые украинцы находятся в плену еще с 2014 года

Омбудсман напомнил, что часть украинских военнопленных и гражданских лиц удерживается Россией еще с 2014 года.

По его словам, российская сторона не сообщает информацию о месте нахождения многих из них и их состоянии здоровья.

Отдельно Лубинец упомянул защитников Мариуполя, которые находятся в плену с 2022 года, а также военных с других участков фронта.

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Более двух тысяч украинцев Россия незаконно осудила или обвиняет

Еще одной категорией, требующей особого внимания, являются украинские военнопленные и гражданские заложники, в отношении которых Россия возбудила уголовные дела.

По словам омбудсмена, на данный момент известно о 2212 украинских военнопленных, которых либо уже незаконно осудили, либо предъявили им уголовные обвинения на территории РФ.

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женщины (912) плен (2716) Лубинец Дмитрий (588)
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лубінець статист підрахуй..
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15.06.2026 10:35 Ответить
які спецслужби на задньому плані зі сторони України та паРаши на твоїй зустрічі з паРашною омбудсменкою обіймались вз асос, гнида лубінець? ..

ти ж так і не пояснив - насрав щось ротом і все



«Я не маю відношення до інституцій, які представляли ці особи. Це не були люди з офісу омбудсмана України. Це були спецслужби», - заявив Лубінець і додав, що зустріч відбувалася на території Білорусі, і там перебували представники спецслужб трьох країн.

Він пояснив, що українська переговорна команда використовує різні методи перемовин, зокрема тактику «доброго і злого поліцейського» задля досягнення результату - обміну полоненими між країнами.
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15.06.2026 10:38 Ответить
і тут ділять на статі......

Ця влада лише то і робить що ділить та знищує
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15.06.2026 10:50 Ответить
А одна,до його відома,у своїй в'язниці на 5 р., ув'язнена за "інтернет",за критику дій найвеличнішого.
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15.06.2026 11:10 Ответить
 
 