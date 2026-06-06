В СИЗО Пермского края, где замучили Викторию Рощину, после ее гибели провели проверку и начали лучше кормить заключенных, - "Слідство.Інфо"

С мая 2025 года в следственном изоляторе № 3 города Кизел Пермского края РФ, где погибла украинская журналистка Виктория Рощина, заключенным начали оказывать медицинскую помощь и обеспечивать более качественным питанием. Изменения произошли в результате проверки, проведенной после смерти журналистки Виктории Рощиной и мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

Об этом рассказал "Следствию.Инфо" освобожденный из плена военный Сергей, сообщает Цензор.НЕТ.

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Показания освобожденного из плена

Сергей попал в СИЗО №3 города Кизел Пермского края РФ в конце сентября 2024 года. Примерно за 10 дней до этого, 19 сентября 2024 года, в СИЗО Кизела умерла журналистка Виктория Рощина. Ее пытали, не оказывали медицинской и психологической помощи и содержали в камере с антисанитарными условиями.

7 сентября 2024 года в этом же СИЗО погиб глава Днепрорудного Запорожской области Евгений Матвеев. Накануне мужчину сильно избили: он терял сознание и не мог самостоятельно ходить. Никакой медицинской помощи Матвееву не оказали.

По словам Сергея, после этих событий в СИЗО прошла проверка. В мае 2025 года некоторым заключенным передали письма из дома и посылки.

"Они (россияне, - ред.) несколько раз раздавали по камерам конфеты, сгущенку и печенье. И после этого отношение стало лояльным. Когда я уезжал в апреле (из колонии, - ред.), то прокурор начал приезжать каждую неделю. Каждую неделю контролируют прием пищи, приготовление еды, посещение медиков. Соответственно, люди сейчас уже начали не бояться. На каждую проверку они выходят, говорят, что болит зуб, нога, живот. Им лечат зубы, дают таблетки. Раньше о таком боялись даже заикнуться", - рассказал Сергей.

В то же время режим содержания почти не изменился - заключенные вынуждены целый день неподвижно стоять в камере, садиться или ложиться им запрещено.

"Когда в мае приезжал военкомат, нам сказали: "Для вас меняется режим". Мы были в шоке. Говорили: "Вы не наклоняетесь, не кричите "так точно", не благодарите "матушку Россию за еду", не поете гимн. Вы просто сидите и читаете книги, без разрешения ходите в туалет". Но это длилось буквально два дня до этой проверки. А потом они сказали: "П*дары, не расслабляйтесь, снова все возвращается". Ну и снова стоим", - рассказал освобожденный из плена.

Ранее другой освобожденный из плена Даниил Мурашкин рассказывал "Следствию.Инфо", что пленных в Кизеле заставляли весь день стоять, запрещали разговаривать, а ходить в туалет или есть можно было только по командам. Пленных систематически избивали руками, ногами или электрошокерами.

"Мне всю спину спалили шокером. Там это была их любимая игрушка. Наверное, они сами их покупали. Меня однажды так били шокером, что я потерял сознание, потом пришел в себя, открыл глаза. У меня были раны, которые начали гнить. Отек был очень сильный, воспаление", - рассказывает Даниил Мурашкин.

Женщин, которых этапировали в этот следственный изолятор, побрили наголо.

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Подозрение начальнику СИЗО

В декабре 2025 года правоохранители объявили о подозрении начальнику СИЗО Кизела Вячеславу Перевозкину. В тексте подозрения говорится, что Перевозкин "был непосредственно ответственным за режим содержания, условия пребывания, безопасность содержащихся лиц, а также за надлежащий контроль за действиями подчиненных работников учреждения".

По данным правоохранителей, с момента прибытия в СИЗО Рощина уже находилась в тяжелом состоянии, но Перевозкин, напротив, "создал условия, ухудшавшие ее положение". А во время утренней проверки, за несколько дней до смерти, Рощину избили.

Рощина неоднократно просила объяснить ей, за что ее задержали, а также настаивала на улучшении условий содержания. Однако в ответ на просьбы Рощиной начальник СИЗО Перевозкин приказывал тюремщикам избивать ее руками, ногами, резиновыми дубинками и применять психологическое насилие.

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Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

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