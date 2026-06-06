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Новости Смерть Виктории Рощиной в плену РФ
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В СИЗО Пермского края, где замучили Викторию Рощину, после ее гибели провели проверку и начали лучше кормить заключенных, - "Слідство.Інфо"

В СИЗО, где погибла Рощина, пленным улучшили условия

С мая 2025 года в следственном изоляторе № 3 города Кизел Пермского края РФ, где погибла украинская журналистка Виктория Рощина, заключенным начали оказывать медицинскую помощь и обеспечивать более качественным питанием. Изменения произошли в результате проверки, проведенной после смерти журналистки Виктории Рощиной и мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

Об этом рассказал "Следствию.Инфо" освобожденный из плена военный Сергей, сообщает Цензор.НЕТ.

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Показания освобожденного из плена 

Сергей попал в СИЗО №3 города Кизел Пермского края РФ в конце сентября 2024 года. Примерно за 10 дней до этого, 19 сентября 2024 года, в СИЗО Кизела умерла журналистка Виктория Рощина. Ее пытали, не оказывали медицинской и психологической помощи и содержали в камере с антисанитарными условиями.

7 сентября 2024 года в этом же СИЗО погиб глава Днепрорудного Запорожской области Евгений Матвеев. Накануне мужчину сильно избили: он терял сознание и не мог самостоятельно ходить. Никакой медицинской помощи Матвееву не оказали.

По словам Сергея, после этих событий в СИЗО прошла проверка. В мае 2025 года некоторым заключенным передали письма из дома и посылки.

"Они (россияне, - ред.) несколько раз раздавали по камерам конфеты, сгущенку и печенье. И после этого отношение стало лояльным. Когда я уезжал в апреле (из колонии, - ред.), то прокурор начал приезжать каждую неделю. Каждую неделю контролируют прием пищи, приготовление еды, посещение медиков. Соответственно, люди сейчас уже начали не бояться. На каждую проверку они выходят, говорят, что болит зуб, нога, живот. Им лечат зубы, дают таблетки. Раньше о таком боялись даже заикнуться", - рассказал Сергей.

В то же время режим содержания почти не изменился - заключенные вынуждены целый день неподвижно стоять в камере, садиться или ложиться им запрещено.

"Когда в мае приезжал военкомат, нам сказали: "Для вас меняется режим". Мы были в шоке. Говорили: "Вы не наклоняетесь, не кричите "так точно", не благодарите "матушку Россию за еду", не поете гимн. Вы просто сидите и читаете книги, без разрешения ходите в туалет". Но это длилось буквально два дня до этой проверки. А потом они сказали: "П*дары, не расслабляйтесь, снова все возвращается". Ну и снова стоим", - рассказал освобожденный из плена.

Ранее другой освобожденный из плена Даниил Мурашкин рассказывал "Следствию.Инфо", что пленных в Кизеле заставляли весь день стоять, запрещали разговаривать, а ходить в туалет или есть можно было только по командам. Пленных систематически избивали руками, ногами или электрошокерами.

"Мне всю спину спалили шокером. Там это была их любимая игрушка. Наверное, они сами их покупали. Меня однажды так били шокером, что я потерял сознание, потом пришел в себя, открыл глаза. У меня были раны, которые начали гнить. Отек был очень сильный, воспаление", - рассказывает Даниил Мурашкин.

Женщин, которых этапировали в этот следственный изолятор, побрили наголо.

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Подозрение начальнику СИЗО 

В декабре 2025 года правоохранители объявили о подозрении начальнику СИЗО Кизела Вячеславу Перевозкину. В тексте подозрения говорится, что Перевозкин "был непосредственно ответственным за режим содержания, условия пребывания, безопасность содержащихся лиц, а также за надлежащий контроль за действиями подчиненных работников учреждения".

По данным правоохранителей, с момента прибытия в СИЗО Рощина уже находилась в тяжелом состоянии, но Перевозкин, напротив, "создал условия, ухудшавшие ее положение". А во время утренней проверки, за несколько дней до смерти, Рощину избили.

Рощина неоднократно просила объяснить ей, за что ее задержали, а также настаивала на улучшении условий содержания. Однако в ответ на просьбы Рощиной начальник СИЗО Перевозкин приказывал тюремщикам избивать ее руками, ногами, резиновыми дубинками и применять психологическое насилие.

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Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

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Автор: 

плен (2713) пытки (927) россия (97822) СИЗО (1359) Рощина Виктория (50)
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Топ комментарии
+7
навіть своєю загибеллю вона допомогла тим кого в кацапських катівнях щє недокатували...
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06.06.2026 02:22 Ответить
+7
Навіть гестапо так не знущалось над людьми. Роблять це ті, хто в школі вивчали "вєлікую руSSкую літєратуру"...
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06.06.2026 04:26 Ответить
+5
які ж московити пекельні звірі ...
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06.06.2026 03:03 Ответить
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навіть своєю загибеллю вона допомогла тим кого в кацапських катівнях щє недокатували...
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06.06.2026 02:22 Ответить
Через те, що у Сергія стокгольмський синдром, тепер що, катів орденами нагороджувати? До чого ця реклама мордора?
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06.06.2026 02:32 Ответить
ви так і нічого і не зрозуміли.
купіть квіти і віднесіть на могилу Вікторії...
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06.06.2026 03:47 Ответить
а нахіба Вікторії квіти?
Вона мертва, її вже ніц не потрібно.
Краще закиньте гроші на кацапоріз-дронуванням.
Щось мені підсказує що Вікторія була б не проти.
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06.06.2026 04:33 Ответить
от тільки вас чекав з порадою.
скільки ви закинули, ну прімерно?
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06.06.2026 04:39 Ответить
Я особисто закинув не багато.
Лише тридцять місяців мого життя ,
починаючи з березня 2014 і закінчуючи серпнем 2016 року.
Чи можу поцікавитись що ви "закинули"?...
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06.06.2026 08:49 Ответить
ну то і не ***** і не закидате нікому, що само не зробило
ваше цікавлення мені і в сраку не влупилося...
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06.06.2026 08:52 Ответить
кацапе здристни під шконку, там твоє місце.
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06.06.2026 08:55 Ответить
вова з різними номерами після вова вова - іди.... далеко...
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06.06.2026 09:04 Ответить
При чому тут синдром? Тобі з комфортного крісла, зрозуміло, зручно відстоювати принципи. Але людям які в тому пеклі навіть покращення їжі і зменшення катувань вже велика справа. На Мордор треба давити на міжнародному рівні висвітлюючи їх злочини.
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06.06.2026 08:14 Ответить
які ж московити пекельні звірі ...
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06.06.2026 03:03 Ответить
Москальня. Трамп?
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06.06.2026 04:09 Ответить
на превеликий жаль - на сьогодні це одне і теж саме...
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06.06.2026 04:15 Ответить
45. Так. але трохи не так.
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06.06.2026 04:17 Ответить
перевелися фахівці
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06.06.2026 04:22 Ответить
коник спотикнувся? - лицарю не позаздшиш...
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06.06.2026 04:21 Ответить
Без ноги?
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06.06.2026 04:23 Ответить
тута ясно - пропущєний кефір щє і не такі дива робить...
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06.06.2026 04:48 Ответить
У СІЗО Пермського краю, де закатували Вікторію Рощину, після її загибелі провели перевірку та почали краще годувати полонених Джерело: https://censor.net/ua/n4006988

Почалм краще годувати? Пісец.
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06.06.2026 04:19 Ответить
З допомогою наших ЗМІ на расеї все роблять краще. Скільки писали про корупціонера шойгу, мов він наш міністр оборони, *********** замінив на білоусова, а Резніков з Умеровим - "маладци". Це треш!
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06.06.2026 07:41 Ответить
Навіть гестапо так не знущалось над людьми. Роблять це ті, хто в школі вивчали "вєлікую руSSкую літєратуру"...
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06.06.2026 04:26 Ответить
її вивчяли всі - але одні виросли людьми і інши нелюдями...
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06.06.2026 04:33 Ответить
Тепер всі постсовкові країни цією хєрнею на щастя не переймаются. Там суцільний морок і якісь рабські страждання. Російська література це мазохізм нещасних і жорстоких людей. Не варто інфікувати дітей цим.
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06.06.2026 09:27 Ответить
моя і тільки моя думка...
її загибель сергію вклала шанс.
ну от таку плату вона заплатила за згущенку і печеньку сергію в рот,
а то би і в нього шанса не було....
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06.06.2026 04:30 Ответить
а сергію би кращє щелепи схлопнути, а то знов буде сутками стояти без права рота відкрити,
бо вже німа нікого, яка би,
ціною свого життя кацапську печеньку йому в рота вклала...
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06.06.2026 05:37 Ответить
Як на мене,хай їх зовсім не годують..
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06.06.2026 05:48 Ответить
краще, щоб мовчали.
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06.06.2026 07:53 Ответить
"Самокат" начальнику тюрми!
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06.06.2026 08:22 Ответить
 
 