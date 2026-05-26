Квартира, которую снимала журналистка Рощина в оккупированном Энергодаре, могла прослушиваться, - СМИ
Квартира в оккупированном Энергодаре, которую в августе 2023 года снимала замученная россиянами украинская журналистка Виктория Рощина, могла быть заранее оборудована средствами аудиоконтроля и наблюдения.
Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию преступлений РФ против журналистов, передаетЦензор.НЕТ.
Что известно из материалов Нацполиции?
В ходе заседания 26 мая в Национальной полиции отметили, что Рощина прибыла в оккупированный Энергодар 1 августа 2023 года, а уже 4 августа арендовала квартиру в городе. В тот же день, по данным полиции, связь с журналисткой была потеряна.
В презентации отдельно отмечается, что, по неподтвержденной информации, квартира, которую арендовала журналистка, "могла быть заранее оборудована средствами аудиоконтроля и наблюдения".
Также на заседании ВСК отметили, что следствие придерживается версии, что с момента ее пересечения границы на территории России за ней уже могло вестись наблюдение.
Среди вероятных целей журналистского расследования Рощиной полиция называет:
- документирование фактов незаконного удержания гражданских лиц;
- установление мест содержания гражданских лиц;
- проверка информации о функционировании пыточных камер на временно оккупированных территориях.
Также в материалах фигурируют захваченный отдел полиции в Энергодаре на улице Строителей, 17 и территория Запорожской АЭС как ключевые объекты ее расследования.
На заседании ВСК также была обнародована общая информация о журналистах и работниках СМИ, пострадавших в результате российской агрессии.
По данным Координационного штаба, в системе учета находятся 42 журналиста и медиаактивиста, среди которых 32 гражданских и 10 военных. 30 человек подтверждены в плену, 7 считаются пропавшими без вести, 4 - освобождены (трое во время обменов и один вне их). Отдельно подтверждается гибель одной журналистки в плену.
Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену
- 10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужність в журналистиці" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
- Виктория Рощина пропала 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
- В мае 2024 года РФ впервые признала, что удерживает Викторию Рощину в плену.
- Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.
- Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.
Можливо, Гогішвіллі з Наливайченком, хоть щось йому розжують????