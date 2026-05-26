РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11759 посетителей онлайн
Новости Смерть Виктории Рощиной в плену РФ
1 661 3

Квартира, которую снимала журналистка Рощина в оккупированном Энергодаре, могла прослушиваться, - СМИ

Украинская журналистка Виктория Рощина

Квартира в оккупированном Энергодаре, которую в августе 2023 года снимала замученная россиянами украинская журналистка Виктория Рощина, могла быть заранее оборудована средствами аудиоконтроля и наблюдения.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию преступлений РФ против журналистов, передаетЦензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно из материалов Нацполиции?

В ходе заседания 26 мая в Национальной полиции отметили, что Рощина прибыла в оккупированный Энергодар 1 августа 2023 года, а уже 4 августа арендовала квартиру в городе. В тот же день, по данным полиции, связь с журналисткой была потеряна.

В презентации отдельно отмечается, что, по неподтвержденной информации, квартира, которую арендовала журналистка, "могла быть заранее оборудована средствами аудиоконтроля и наблюдения".

Также на заседании ВСК отметили, что следствие придерживается версии, что с момента ее пересечения границы на территории России за ней уже могло вестись наблюдение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые свидетельства подтверждают пытки и смерть журналистки Рощиной в российском СИЗО, - "Репортеры без границ"

Среди вероятных целей журналистского расследования Рощиной полиция называет:

  • документирование фактов незаконного удержания гражданских лиц;
  • установление мест содержания гражданских лиц;
  • проверка информации о функционировании пыточных камер на временно оккупированных территориях.

Также в материалах фигурируют захваченный отдел полиции в Энергодаре на улице Строителей, 17 и территория Запорожской АЭС как ключевые объекты ее расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В таганрогском СИЗО Рощина пыталась перерезать себе вены на глазах у надзирателей, чтобы к ней привели психолога, - экс-заключенный

На заседании ВСК также была обнародована общая информация о журналистах и работниках СМИ, пострадавших в результате российской агрессии.

По данным Координационного штаба, в системе учета находятся 42 журналиста и медиаактивиста, среди которых 32 гражданских и 10 военных. 30 человек подтверждены в плену, 7 считаются пропавшими без вести, 4 - освобождены (трое во время обменов и один вне их). Отдельно подтверждается гибель одной журналистки в плену.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья погибшей в российском плену журналистки Рощиной получила государственную выплату

Автор: 

Нацполиция (16940) прослушка (349) Слідство.Інфо (60) Энергодар (160) Рощина Виктория (48)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
альо, мусора ..як там порногейт?
показать весь комментарий
26.05.2026 20:29 Ответить
Бананов, з купою замів у СБУ від деркача та сівковича, навіть і не ЗНАЛИ, хто ото таке наробив у них під носом з СБУ та фсб !?!?!
Можливо, Гогішвіллі з Наливайченком, хоть щось йому розжують????
показать весь комментарий
26.05.2026 21:02 Ответить
Чому шановні журналісти не пошуть про свою колегу правду,що спочатку вона розслідувала особу ерма,а потім попала в такий круговорот,про який Мендель сказала "я його боюсь".
показать весь комментарий
26.05.2026 20:36 Ответить
 
 