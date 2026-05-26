Квартира, яку орендувала журналістка Рощина в окупованому Енергодарі, могла прослуховуватися, - ЗМІ

Квартира в окупованому Енергодарі, яку у серпні 2023 року орендувала закатована росіянами українська журналістка Вікторія Рощина, могла бути заздалегідь обладнана засобами аудіоконтролю та спостереження.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування злочинів РФ проти журналістів, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо з матеріалів Нацполіції?

Під час засідання, 26 травня, у Національній поліції зазначили, що Рощина прибула до окупованого Енергодара 1 серпня 2023 року, а вже 4 серпня орендувала квартиру у місті. Того ж дня, за даними поліції, зв’язок із журналісткою було втрачено.

У презентації окремо наголошується, що, за непідтвердженою інформацією, квартира, яку орендувала журналістка, "могла бути заздалегідь обладнана засобами аудіоконтролю та спостереження".

Також на засіданні ТСК зазначили, що слідство дотримується версії, що з моменту її перетину кордону на території Росії за нею уже могло вестися спостереження.

Серед ймовірних цілей журналістського розслідування Рощиної поліція називає:

документування фактів незаконного утримання цивільних осіб;

встановлення місць утримання цивільних;

перевірку інформації щодо функціонування катівень на тимчасово окупованих територіях.

Також у матеріалах фігурують захоплений відділ поліції в Енергодарі на вулиці Будівельників, 17 та територія Запорізької АЕС як ключові об’єкти її розслідування.

На засіданні ТСК також було оприлюднили загальну інформацію щодо журналістів та працівників медіа, які постраждали внаслідок російської агресії.

За даними Координаційного штабу, у системі обліку перебувають 42 журналісти та медіаактивісти, серед яких 32 цивільних і 10 військових. 30 людей підтверджено в полоні, 7 вважаються зниклими безвісти, 4 — визволені (троє під час обмінів і один поза ними). Окремо підтверджується загибель однієї журналістки в полоні.

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

