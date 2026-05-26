Новини Смерть Вікторії Рощиної у полоні РФ
Квартира, яку орендувала журналістка Рощина в окупованому Енергодарі, могла прослуховуватися, - ЗМІ

Українська журналістка Вікторія Рощина

Квартира в окупованому Енергодарі, яку у серпні 2023 року орендувала закатована росіянами українська журналістка Вікторія Рощина, могла бути заздалегідь обладнана засобами аудіоконтролю та спостереження.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування злочинів РФ проти журналістів, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо з матеріалів Нацполіції?

Під час засідання, 26 травня, у Національній поліції зазначили, що Рощина прибула до окупованого Енергодара 1 серпня 2023 року, а вже 4 серпня орендувала квартиру у місті. Того ж дня, за даними поліції, зв’язок із журналісткою було втрачено.

У презентації окремо наголошується, що, за непідтвердженою інформацією, квартира, яку орендувала журналістка, "могла бути заздалегідь обладнана засобами аудіоконтролю та спостереження".

Також на засіданні ТСК зазначили, що слідство дотримується версії, що з моменту її перетину кордону на території Росії за нею уже могло вестися спостереження.

Серед ймовірних цілей журналістського розслідування Рощиної поліція називає:

  • документування фактів незаконного утримання цивільних осіб;
  • встановлення місць утримання цивільних;
  • перевірку інформації щодо функціонування катівень на тимчасово окупованих територіях.

Також у матеріалах фігурують захоплений відділ поліції в Енергодарі на вулиці Будівельників, 17 та територія Запорізької АЕС як ключові об’єкти її розслідування.

На засіданні ТСК також було оприлюднили загальну інформацію щодо журналістів та працівників медіа, які постраждали внаслідок російської агресії.

За даними Координаційного штабу, у системі обліку перебувають 42 журналісти та медіаактивісти, серед яких 32 цивільних і 10 військових. 30 людей підтверджено в полоні, 7 вважаються зниклими безвісти, 4 — визволені (троє під час обмінів і один поза ними). Окремо підтверджується загибель однієї журналістки в полоні.

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

альо, мусора ..як там порногейт?
26.05.2026 20:29 Відповісти
Бананов, з купою замів у СБУ від деркача та сівковича, навіть і не ЗНАЛИ, хто ото таке наробив у них під носом з СБУ та фсб !?!?!
Можливо, Гогішвіллі з Наливайченком, хоть щось йому розжують????
26.05.2026 21:02 Відповісти
Чому шановні журналісти не пошуть про свою колегу правду,що спочатку вона розслідувала особу ерма,а потім попала в такий круговорот,про який Мендель сказала "я його боюсь".
26.05.2026 20:36 Відповісти
 
 